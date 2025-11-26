Trumpas įtūžo dėl straipsnio apie silpnėjančią jo sveikatą

„Dar niekada per gyvenimą nesu taip sunkiai dirbęs. Nepaisant viso to, radikalūs kairieji pamišėliai iš netrukus nusibaigsiančio laikraščio „The New York Times“ parašė apie mane hitu tapusį straipsnį, kad aš galbūt prarandu energiją, nepaisant faktų, kurie rodo visiškai priešingai“, – savo platformoje „Truth Social“ paskelbė 79 metų respublikonas.
D. Trumpas yra vyriausias asmuo, kada nors pradėjęs eiti JAV prezidento pareigas, ir šis darbas akivaizdžiai jį užgulė nuo antrosios kadencijos pradžios sausio mėnesį.
Tačiau ilgame įraše, gausiame didžiosiomis raidėmis parašytų žodžių ir rašybos klaidų, D. Trumpas teigė, kad antradienį paskelbtame straipsnyje jo darbai ignoruojami.
Jis išvardijo daugybę savo laimėjimų – nuo pergalės per rinkimus praėjusiais metais iki stiprios JAV akcijų rinkos ir karų užsienyje sureguliavimo. Jis taip pat gyrėsi, kad neseniai atliko „TOBULĄ FIZINĘ APŽIŪRĄ IR IŠSAMŲ KOGNITYVINĮ TESTĄ“ bei pridūrė „puikiai jį išlaikęs".
D. Trumpas ir toliau yra žiniasklaidoje itin matoma asmenybė, dažnai atsako į žurnalistų klausimus per maratono sesijas ir tuo smarkiai skiriasi nuo pirmtako Joe Bideno, baigusio eiti pareigas 81-erių.
Nepaisant to, kad Baltųjų rūmų viešųjų ryšių mašina ir toliau vaizduoja D. Trumpą kaip neįtikėtinai vyrišką – kuria dirbtinio intelekto sugeneruotas nuotraukas, pristatančias jį kaip raumeningą superherojų ir karį – respublikonas akivaizdžiai lėtina apsukas.
Įtakingo dienraščio pranešime pabrėžiama, kad D. Trumpas, lyginant su pirmąja kadencija, smarkiai sumažino dalyvavimą viešuose renginiuose ir keliones po šalį bei paprastai laikosi viešų pasirodymų tvarkaraščio nuo vidurdienio iki 17 valandos.
Per vieną šio mėnesio pradžioje Ovaliajame kabinete vykusį televizijos transliuotą renginį D. Trumpas, regis, trumpam užsnūdo.
Yra neatsakytų klausimų apie D. Trumpo sveikatą, ypač dėl to, kodėl jam spalį buvo atliktas MRT tyrimas ir ką jis parodė. Spėlionių sukėlė ir jo ištinusių kulkšnių bei didelės mėlynės ant dešinės rankos nuotraukos.
„The New York Times“ D. Trumpas išvadino „tikru „ŽMONIŲ PRIEŠU“.
Straipsnį parašiusią laikraščio žurnalistę jis pavadino „bjauria tiek vidumi, tiek išore“. Anksčiau šį mėnesį jis kitą žurnalistę pavadino „kiauliška“, o dar vieną – „baisiu žmogumi“.
„The New York Times“ reagavo į D. Trumpo įrašą pareiškimu, kuriame teigė, kad laikraščio „reportažai yra tikslūs ir paremti faktų pateikimu iš pirmų lūpų“.
„Plūdimas ir asmeniniai įžeidinėjimai to nepakeičia, ir mūsų žurnalistai nedvejos rašyti apie šią administraciją, susidūrę su tokia bauginimo taktika“, – sakoma laikraščio pranešime.
