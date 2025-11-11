Trumpas gyrė sudėtingą praeitį turintį Sirijos prezidentą

A. al Sharaa, kurio sukilėlių pajėgos praėjusių metų pabaigoje nuvertė ilgametį valdytoją Basharą al Assadą (Bašarą Asadą), pirmadienį tapo pirmuoju nuo 1946 metų, kai šalis tapo nepriklausoma, Sirijos lyderiu, apsilankiusiu Baltuosiuose rūmuose.
Tačiau 43-jų politiko istorinis vizitas Ovaliajame kabinete įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Vašingtonas išbraukė jį iš „juodojo“ teroristų sąrašo. A. al Sharaa vadovaujama grupuotė „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS) anksčiau buvo susijusi su „al Qaeda“.
D. Trumpas pareiškė norintis, kad Sirija po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo taptų „labai sėkminga“, ir pridūrė tikintis, kad A. al Sharaa „gali tai padaryti“.
„Jis labai stiprus lyderis. Jis kilęs iš labai tvirtos aplinkos ir yra kietas vyrukas“, – po susitikimo už uždarų durų žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Žmonės sakė, kad jo praeitis sudėtinga, bet mes visi turėjome sudėtingų patirčių (...) ir, tiesą sakant, manau, kad jei neturėtumėte sudėtingos praeities, neturėtumėte jokių šansų“, – tvirtino jis.
D. Trumpas pareiškė, kad Sirijos klausimas yra svarbi jo platesnio Artimųjų Rytų taikos plano dalis, kuria, kaip tikisi JAV prezidentas, bus pastiprintos trapios paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ Gazos Ruože.
Po istorinio susitikimo su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose praėjus kelioms valandoms, vienas JAV pareigūnas sakė, kad Sirija prisijungia prie JAV vadovaujamo aljanso prieš „Islamo valstybę“ (IS, ISIS).
„Vizito metu Sirija paskelbė, jog prisijungia prie Pasaulinės koalicijos prieš ISIS“, tapdama 90-ąja aljanso nare ir „bendradarbiaudama su Jungtinėmis Valstijomis, kad būtų eliminuoti ISIS likučiai ir sustabdyti užsienio kovotojų srautai“, teigė aukšto rango administracijos pareigūnas.
Pareigūnas pridūrė, kad Jungtinės Valstijos taip pat leidžia Sirijai „atnaujinti operacijas savo ambasadoje Vašingtone, siekiant toliau kovoti su terorizmu, užtikrinti saugumą ir ekonominį koordinavimą“.
Sirijos prezidento vizitas vainikavo įspūdingą buvusio džihadisto, už kurio galvą JAV anksčiau buvo pažadėjusios 10 mln. JAV dolerių (8,65 mln. eurų) premiją, gyvenimo posūkį.
Po susitikimo su D. Trumpu jis išlipo iš savo kortežo, kad – nors ir apsuptas asmens sargybinių – pasisveikintų su šalininkų minia prie Baltųjų rūmų.
„Stulbinantis virsmas“
Sirijos prezidentūra socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad A. al Sharaa aptarė dvišalius santykius, „jų stiprinimo ir plėtros būdus, taip pat daugybę bendrų interesų regioniniais ir tarptautiniais klausimais“.
Prezidento biuras taip pat pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti D. Trumpas spaudžiantis ranką besišypsančiam A. al Sharaa Ovaliajame kabinete.
Kitose nuotraukose Sirijos lyderis matomas sėdintis priešais D. Trumpą su aukščiausio rango JAV pareigūnais, įskaitant viceprezidentą J. D. Vance'ą, Pentagono vadovą Pete'ą Hegsethą ir generolą Daną Caine'ą.
Nuo tada, kai atėjo į valdžią, naujieji sirų lyderiai stengėsi atsiriboti nuo savo pačių smurtinės ekstremistinės praeities ir pateikti nuosaikų, eilinių gyventojų ir užsienio valstybių labiau toleruojamą įvaizdį.
A. al Sharaa vizitas Baltuosiuose rūmuose yra nepaprastai simbolinė akimirka naujajam šalies lyderiui ir žymi dar vieną jo stulbinančio virsmo iš kovotojų lyderio į pasaulinio lygio valstybės veikėją žingsnį, sakė nevyriausybinės organizacijos „International Crisis Group“ JAV programos direktorius Michaelas Hanna.
Laikinasis Sirijos lyderis pirmą kartą su D. Trumpu susitiko Saudo Arabijoje per JAV prezidento kelionę po regioną gegužę. Tuo metu 79-erių D. Trumpas 43-jų A. al Sharaa gyrė kaip „jauną, patrauklų vaikiną“.
Tikėtasi, kad A. al Sharaa sieks JAV finansinių įsipareigojimų per 13 pilietinio karo metų nuniokotos jo šalies atstatymui.
Atvykęs į Vašingtoną, A. al Sharaa savaitgalį susitiko su Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vadove Kristalina Georgijeva aptarti galimos pagalbos Sirijai.
Tai, kad A. al Sharaa praeityje buvo džihadistas, kai kuriuose sluoksniuose sukėlė ginčų, tačiau Valstybės departamento penktadienį priimtas sprendimas išbraukti A. al Sharaa iš teroristų sąrašo buvo labai laukiamas.
Sirijos lyderis taip pat palaiko diplomatinius ryšius su Vašingtono konkurentais. Spalį jis susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu – tai buvo pirmasis jų susitikimas nuo to laiko, kai pernai buvo nuverstas artimas Maskvos sąjungininkas B. al Assadas.
