Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengs iškilmingą priėmimą Kinijos lyderiui Xi

Trečiadienį D. Trumpas asmeniškai pasitiko Xi Jinpingą oro uoste po jo atvykimo. Tai pirmas kartas per daugiau nei šešis dešimtmečius, kai JAV prezidentas pasitiko užsienio lyderį Andrewso (Endriuso) jungtinėje karinėje bazėje netoli Vašingtono.
Ketvirtadienį D. Trumpas Kinijos lyderiui surengs dar daugiau iškilmių: jį oficialiai pasitiks Baltųjų rūmų Pietinėje pievelėje, bus surengtas karinių orlaivių skrydis, derybos Ovaliajame kabinete, o galiausiai – didžiulis valstybinis banketas.
Tačiau prabangus sutikimas slepia gilią įtampą dėl opių temų, įskaitant prekybos karą tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą (DI) bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui.
Xi Jinpingas netrukus po atvykimo pabrėžė bendradarbiavimo svarbą. Kaip pranešė kinų valstybinė žiniasklaida, jis teigė, kad Kinija ir JAV turėtų būti „partnerės, o ne varžovės“.
Kinijos prezidentas pridūrė, kad „laukia išsamių diskusijų su prezidentu Trumpu svarbiais mūsų dvišalių santykių ir pasaulinės situacijos klausimais“.
Paliaubos prekybos kare
Gera žinia Pekinui ir Vašingtonui tapo trečiadienį JAV iždo sekretoriaus Scotto Bessento paskelbtas pranešimas apie dviem mėnesiams pratęstas prekybos paliaubas, kurios turėjo baigtis lapkritį.
Abi pusės siekia išvengti sugrįžimo į prekybos karą, kurį pernai sukėlė JAV prezidento įvesti visuotiniai muitai.
Nors D. Trumpas giriasi pasieksiąs rezultatų dėl, jo žodžiais tariant, „puikių santykių“ su Xi Jinpingu – dar vienu iš autoritarinių lyderių, su kuriais jis susibičiuliavo, – reikšmingų proveržių nesitikima.
Trečiasis jų susitikimas, D. Trumpui grįžus į valdžią, greičiau skirtas platesniam įtampos mažinimui išlaikyti, nepaisant pamatinių nesutarimų.
Todėl pirmasis Xi Jinpingo valstybinis vizitas Baltuosiuose rūmuose per daugiau nei dešimtmetį bus labiau parodomasis nei dalykinis.
Programoje numatyta karinė apžiūra Rožių sode, kurį D. Trumpas neseniai pertvarkė į terasą, ir dovanų teikimo ceremonija, kurioje dalyvaus D. Trumpo žmona Melania ir Xi Jinpingo žmona Peng Liyuan.
D. Trumpas ir Xi Jinpingas pasakys kalbas ryte ir vakare, nors lieka neaišku, ar žurnalistai turės progą dviem prezidentams užduoti klausimų.
Valstybinėje vakarienėje dalyvaus daug JAV technologijų ir DI įmonių vadovų. Tačiau, naujienų agentūros AFP šaltinių teigimu, Xi Jinpingo delegacijoje įmonių vadovų nėra.
„Puikus sutikimas“
D. Trumpas toną nustatė dar trečiadienį, kai kartu su Melania ant raudonojo kilimo Andrewso jungtinėje karinėje bazėje pasitiko Kinijos pirmąją porą. Kariniam orkestrui sugrojus abiejų šalių himnus, virš galvų praskrido JAV bombonešiai.
„Manau, kad tai buvo puikus trumpas susitikimas, puikus sutikimas, ir manau, kad jie tai vertina“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, nekreipęs dėmesio į faktą, kad Xi Jinpingas gegužę jo nepasitiko oro uoste per valstybinį vizitą Pekine.
D. Trumpas patvirtino, kad jo įstrigęs karas su Iranu bus susitikimo darbotvarkėje, nepaisant to, kad anksčiau jis sumenkino pranešimus apie Pekino teikiamą žvalgybos informaciją Teheranui.
„Ketiname kalbėtis apie tai ir daug kitų temų – bet viskas vyksta gerai, įskaitant ir tai“, – sakė JAV lyderis.
DI taip pat turėtų dominuoti susitikime, didėjant nuogąstavimams dėl jo keliamos grėsmės žmonijai, net ir Kinijai bei JAV varžantis dėl pranašumo šioje srityje.
Bus aptariamas ir Taivanas, todėl D. Trumpo žodžiai bus atidžiai stebimi ieškant bet kokių ženklų, ar JAV parama šiai savarankiškajai salai, kurią Pekinas laiko savo teritorija, nemažėja.
Xi Jinpingo vizitas baigsis penktadienio rytą, kai abi pirmosios poros gers arbatą Baltuosiuose rūmuose, o vėliau apsilankys Nacionaliniame archyve, kur saugoma JAV Nepriklausomybės deklaracija.
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