Teisme – sunkūs kaltinimai

Laivas buvo registruotas Sent Vinsente ir Grenadinuose.
Kapitonui rusui ir bocmanui, Azerbaidžano piliečiui, pateikti kaltinimai dėl „nusikalstamo turto sugadinimo sunkinančiomis aplinkybėmis“ ir „kišimosi į telekomunikacijas sunkinančiomis aplinkybėmis“.
Pagal kaltinamąjį aktą prokuroras prašo skirti ne trumpesnes kaip pustrečių metų laisvės atėmimo bausmes.
Suomijos nacionalinė prokuratūra kaltinimus pateikė birželį.
Ji apkaltino įgulą nutraukus du povandeninius telekomunikacijų kabelius ir bandžius pažeisti dar aštuonias povandenines jungtis velkant apgadintą inkarą mažiausiai 130 kilometrų jūros dugnu, kol galiausiai laivas buvo sulaikytas.
Inkaras buvo velkamas už Suomijos teritorinių vandenų, Estijos išskirtinėje ekonominėje zonoje, tačiau prokuroras teigė, kad incidentas padarė „reikšmingą tiesioginę žalą“ ir kėlė „didelį pavojų telekomunikacijų, elektros ir dujų tinklų veikimui Suomijoje“.
Taip pat buvo atliekamas tyrimas dėl dar dviejų įgulos narių, tačiau, pasak Suomijos transliuotojo „Yle“, prokuroras galiausiai kaltinimų jiems nepateikė.
Pasak „Yle“, Helsinkio apygardos teisme procesą stebėjo Rusijos ambasados atstovas.
Kaltinamieji kaltinimus neigia, teigdami, kad Suomija neturi jurisdikcijos šioje byloje, nes kabeliai buvo pažeisti už Suomijos teritorinių vandenų ribų.
Pernai panašioje byloje Helsinkio apygardos teismas nusprendė, kad Suomijos jurisdikcija netaikoma incidentui, kuriame dalyvavo trys Kuko Salose registruoto tanklaivio „Eagle S“ įgulos nariai.
Jie buvo kaltinami 2024 metų gruodžio 25 dieną vilkę laivo inkarą jūros dugnu ir pažeidę penkis povandeninius kabelius Suomijos įlankoje.
Tačiau Helsinkio apeliacinis teismas rugpjūtį panaikino sprendimą ir grąžino bylą apygardos teismui.
Helsinkis teigia turintis jurisdikciją, nes incidento pasekmės paveikė Suomiją.
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