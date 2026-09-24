Teismas nurodė Baltiesiems rūmams vėl įsileisti CNN, „MS NOW“ ir „Politico“

CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ žurnalistams šeštadienį buvo uždrausta patekti į Baltųjų rūmų teritoriją, o jų leidimai buvo konfiskuoti.
Žiniasklaidos priemonės nurodė, kad Baltieji rūmai anuliavo jų žurnalistų akreditacijas „be įspėjimo ar deramo proceso“, nes jiems „nepatiko mūsų pranešimai“.
Teisėjas Timothy Kelly nusprendė, kad spaudos akreditacijų atšaukimu „greičiausiai buvo pažeistos jų konstitucinės teisės į tinkamą procesą“, rašoma teismo nutartyje.
„Bendra taisyklė yra ta, kad prieš vyriausybei atimant iš asmenų konstituciškai saugomą interesą, jie turi būti informuoti ir gauti galimybę būti išklausyti“, – rašė T. Kelly.
D. Trumpas, milijardierius ir buvusi realybės šou žvaigždė, jau seniai puldinėja žiniasklaidos priemones, kurios kritiškai nušviečia jo kampanijas ir administracijų darbą.
Prezidentas spaudą ne kartą yra pavadinęs „liaudies priešu“.
Draudimas CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ buvo įvestas tokiu metu, kai prezidento reitingai yra rekordiškai žemi, jo Respublikonų partija gali prarasti Kongreso kontrolę lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose, o JAV ir Irano karo pabaigos ir toliau nematyti.
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