Taivano prezidentas pasirinko neįprastrą būdą pademonstruoti draugiškumą Japonijai

Ginčas tarp Japonijos ir Kinijos kilo, kai naujoji Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi šį mėnesį užsiminė, kad Tokijas galėtų imtis karinės intervencijos, jei Taivanas būtų užpultas.
Kinija tvirtina, kad demokratinis Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir grasino panaudoti jėgą, kad savarankiškąją salą perimtų savo kontrolėn.
Lai Ching-te, atvirai ginantis Taivano suverenumą ir smarkiai kritikuojamas Kinijos, apkaltino Pekiną, kad šis aštrėjantis konfliktas smarkiai kenkia taikai regione.
Ketvirtadienį jo „Facebook“ puslapyje buvo paskelbta besišypsančio Lai Ching-te, laikančio lėkštę sušių, nuotrauką.
„Šiandien pietūs – sušiai ir miso sriuba“, – rašoma prie nuotraukos pridėtame aprašyme ir grotažyme apie Geltonuodegę iš Kagošimos ir šukutes iš Hokaido.
Panašios nuotraukos buvo paskelbtos Lai Ching-te paskyroje socialiniame tinkle „X“, o įrašas ir grotažymė parašyti japonų kalba.
„Instagram“ paskyroje taip pat pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame Lai Ching-te siūlo sekėjams, kad dabar „gali būti geras laikas valgyti japonų virtuvės patiekalus“.
„Tai išties rodo stiprią Taivano ir Japonijos draugystę“, – sakė Lai Ching-te, rankose laikydamas lėkštę sušių.
Kinijos užsienio reikalų ministerija pavadino Lai Ching-te įrašus reklaminiu triuku.
„Privalome paremti Japoniją“
Trečiadienį Tokijo žiniasklaida pranešė, kad Kinija sustabdys Japonijos jūros gėrybių importą. Nė viena vyriausybė šio žingsnio nepatvirtino.
Kinija anksčiau iškvietė Japonijos ambasadorių ir patarė savo piliečiams nekeliauti į Japoniją po konflikto dėl S. Takaichi komentarų.
Anot kinų valstybinės žiniasklaidos, Kinijoje taip pat bus atidėtos bent dviejų japoniškų filmų premjeros.
Taivano užsienio reikalų ministras Lin Chia-lungas, kalbėdamas apie Kinijos komunistų partiją, ketvirtadienį pareiškė: „KKP naudoja tokią taktiką kaip ekonominė prievarta ir karinis bauginimas, kad gąsdintų kitas šalis.“
Lin Chia-lungas paragino Taivano gyventojus keliauti į Japoniją ir pirkti japoniškus produktus.
„Šiuo kritišku momentu privalome paremti Japoniją, kad galėtume stabilizuoti padėtį ir sustabdyti KKP gąsdinimus“, – teigė jis.
JAV ambasadorius Japonijoje George'as Glassas ketvirtadienį pažadėjo, kad Vašingtonas šiame konflikte palaikys Tokiją.
„Pekinui sunkiai sekasi atsisakyti prievartos“, – rašė G. Glassas „X“.
„Tačiau lygiai taip pat, kaip Jungtinės Valstijos palaikė Japoniją, kai Kinija paskutinį kartą nepagrįstai uždraudė japoniškas jūros gėrybes, mes ir šį kartą palaikysime savo sąjungininkę“, – sakė jis.
