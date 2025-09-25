Sybiha: Rubio priėmė kvietimą apsilankyti Ukrainoje

Apie tai A. Sybiha pranešė socialiniame tinkle „Facebook“ po trečiosios JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitės dienos.
A. Sybiha pažymėjo, kad tą dieną įvyko trys svarbūs įvykiai: prezidento Volodymyro Zelenskio kalba per JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos bendruosius debatus, 5-asis tarptautinis Krymo platformos aukščiausiojo lygio susitikimas ir diplomatinių santykių tarp Ukrainos bei Sirijos atkūrimas.
Jis taip pat pabrėžė, kad dieną užbaigė svarbiu transatlantiniu visų NATO sąjungininkių ir Ukrainos susitikimu JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio kvietimu.
„Išreiškiau padėką už principingą JAV prezidento Donaldo Trumpo poziciją. Aptarėme tolesnius veiksmus, kuriais siekiama stiprinti Ukrainą ir didinti spaudimą Rusijai. Po susitikimo turėjau galimybę asmeniškai pasikalbėti su Marco apie mūsų prezidentų pasiektų susitarimų įgyvendinimą. Pakviečiau savo kolegą jam patogiu metu apsilankyti Ukrainoje ir esu dėkingas, kad šis kvietimas buvo priimtas“, – rašė A. Sybiha.