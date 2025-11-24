Šveicarijos visuomeninis transliuotojas panaikins 900 darbo vietų

Transliuotojas, valdantis kanalus keturiomis valstybinėmis Šveicarijos kalbomis, nurodė, kad jam iki 2029 metų reikia sutaupyti 270 mln. Šveicarijos frankų (290,7 mln. eurų). Tai prilygsta 17 proc. jo 2024 metų biudžeto.
Tam, pasak SRG, reikės „eliminuoti 900 pilnų etatų prilygstančias pozicijas“, kurių iš viso šiuo metu yra maždaug 7 100.
„Apgailestaujame dėl šio etatų naikinimo“, – sakoma SRG vadovės Susanne Wille (Zuzanės Vilės) pareiškime. Ji paaiškino, kad „politiniai sprendimai ir kontekstas, su kuriuo veikia mūsų kompanija, nepalieka mums kito pasirinkimo“.
SRG atkreipė dėmesį į didelius iššūkius, įskaitant Šveicarijos vyriausybės sprendimą sumažinti licencijos mokestį, iš kurio transliuotojas gauna nemažą dalį savo pajamų, ir mažėjančias komercines pajamas.
„Visuomenė vis labiau gręžiasi į skaitmeninę žiniasklaidą“, o tai lemia „didelius poslinkius žiniasklaidai, tiek Šveicarijoje, tiek užsienyje“, sakoma SRG pareiškime.
„Susidūrusi su poslinkiais žiniasklaidos kraštovaizdyje, kompanija privalo iš naujo sukurti save“, – priduriama pareiškime.
2024 metų birželį Šveicarijos vyriausybė nusprendė sumažinti licencijos mokestį, kuris šiuo metu yra 335 frankai namų ūkiui per metus. Iki 2029 metų šis mokestis sumažės iki 300 frankų.
Be to, kitų metų kovą šveicarai bus pakviesti balsuoti dėl iniciatyvos licencijos mokestį sumažinti iki 200 frankų.
2018-aisiais kitą iniciatyvą, kuria raginta visiškai eliminuoti viešąjį finansavimą visuomeniniam transliavimui, atmetė beveik 72 proc. rinkėjų.
