„Net tėvai nežino“: tyrėjai aiškinasi aukų tapatybes po gaisro Šveicarijos Kran Montanos kurorte

Tačiau gaisro bare „Le Constellation“, per kurį žuvo apie 40 žmonių ir mažiausiai 115 buvo sužeisti, priežastys kol kas lieka neaiškios.
Liudininkai tikino, kad tragiško incidento metu tvyrojo panika ir baimė, o žmonės bandė išdaužti baro langus, kad galėtų pabėgti iš įvykio vietos.
Šveicarijos policija pranešė, kad aukų tapatybių nustatymas gali užtrukti kelias dienas ar net savaites.
„Bandėme susisiekti su savo draugais. Padarėme daug nuotraukų ir paskelbėme jas „Instagram“, „Facebook“, visuose įmanomuose socialiniuose tinkluose, kad pabandytume juos surasti, – sakė 17-metė Eleonore (Eleonora). – Bet nieko nėra. Jokio atsakymo.“
„Net tėvai nežino“, – pridūrė ji.
Tačiau kol kas tikslus žmonių, buvusių bare nelaimės metu, skaičius nėra žinomas, o policija neatskleidžia, kiek jų laikomi dingusiais.
Baras „Le Constellation“ talpina 300 žmonių, o terasoje – dar 40, rašoma Kran Montanos interneto svetainėje.
Šveicarijos prezidentas Guy Parmelinas (Gi Parmelenas) gaisrą pavadino „viena iš didžiausių tragedijų, kurias patyrė mūsų šalis“.
Jis pridūrė, kad pareigūnai palaiko glaudžius ryšius su nukentėjusiųjų šeimomis, informuodami jas realiuoju laiku, taip pat bendradarbiauja su ambasadomis.
„Atsižvelgiant į tai, kad Kran kurortas yra tarptautinis, galime tikėtis, kad tarp aukų bus užsienio piliečių“, – sakė G. Parmelinas žurnalistams.
Kantono vyriausioji prokurorė Beatrice Pilloud (Beatris Pilaud) teigė, kad buvo skirta daug išteklių „siekiant nustatyti aukas ir kuo greičiau grąžinti jų kūnus šeimoms“.
„Apokalipsė“
Skelbiama, kad gaisras bare „Le Constellation“ kilo apie 1 val. 30 min. vietos (2 val. 30 min. Lietuvos) laiku. Šis baras itin populiarus tarp jaunų turistų.
„Manėme, kad tai tik nedidelis gaisras, bet kai ten nuvykome, paaiškėjo, kad tai buvo tikras karas, – naujienų agentūrai AFP sakė Mathys (Matis). – Tai vienintelis žodis, kuriuo galiu tai apibūdinti: apokalipsė. Tai buvo siaubinga.“
Kai ten nuvykome, paaiškėjo, kad tai buvo tikras karas.
Pareigūnai atsisakė spėlioti dėl tragedijos priežasčių, pridurdami, kad tai nebuvo išpuolis.
Keli liudininkų pasakojimai, kuriuos transliavo Šveicarijos, Prancūzijos ir Italijos žiniasklaida, nurodė, kad matė bengališkas ugneles, pritvirtintas prie šampano butelių. Pasak liudininkų, tai buvo šou elementas lankytojams, užsisakantiems specialų maistą.
B. Pilloud nurodė, kad tyrimo metu taip pat bus tikrinama, ar baras laikėsi visų saugos reikalavimų ir ar jame buvo pakankamas avarinių išėjimų skaičius.
Gatvė, kurioje įvyko tragedija, šiuo metu aptverta, o žmonės netoli incidento vietos neša gėles ir žvakes, pagerbdami žuvusiuosius ir nukentėjusius.
Užpildžius vietos ligoninių skubios pagalbos skyrius, daugelis sužeistųjų buvo pervežti į kitus Šveicarijos miestus ir kaimynines šalis.
Europos Sąjunga (ES) pranešė, kad susisiekė su Šveicarijos pareigūnais dėl papildomos medicininės pagalbos, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) teigė, jog kai kurie sužeistieji gydomi šalies ligoninėse.
Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani (Antonijus Tajanis) šalies transliuotojui „Rete 4“ sakė, kad per gaisrą buvo sužeista apie 15 italų, o dar tiek pat laikomi dingusiais.
Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp sužeistųjų yra devyni Prancūzijos piliečiai, o dar aštuoni tebėra dingę be žinios.
Keletas šaltinių AFP sakė, kad baro savininkai yra Prancūzijos piliečiai. Pasak jų giminaičių, jie yra saugūs, tačiau po tragedijos nėra pasiekiami.
