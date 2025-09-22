Stebinanti baimė: tyrimas atskleidė, kad ji kamuoja milijonus vairuotojų

Siaubo vietoje – degalinėje sutikta moteris iškart galvoja apie kainas – ji nebijo paties degalų pylimo.
„Tai normalu, man tai yra kasdienio gyvenimo dalis“, – sakė ji.
Neseniai Jungtinėje Karalystėje net 62 proc. apklaustų vairuotojų iki 25 metų pasakė, kad bijo piltis degalus. Pusė jų netgi mieliau važinėja pustuščiais bakais, kad nereikėtų piltis degalų.
„Viskas, kas susiję su automobiliais ir vairuotojo pažymėjimais, šiaip ar taip yra šiek tiek baisu. Tai yra tie dalykai, dėl kurių paaugliai ir jauni žmonės bijo pasirodyti kvailai. Kažkas gali juos pamatyti. Šiandien kameros yra visur, mobiliuosiuose telefonuose ir visur kitur“, – aiškino psichologė Katharina Ohana.
„Jaučiuosi taip pat. Šiuo metu turiu nuomojamą automobilį. Tai dar blogiau, nes tai benzininis automobilis. O vairuoju dyzelinį automobilį“, – aiškino viena moteris.
Gera sena benzino-dyzelino problema. Automobilis nesprogs, jei užpilsite netinkamų degalų. Bet vis tiek gali būti nemalonu ir brangu. Kita jauna dama turi kitų degalų pildymo problemų.
„Pirmą kartą pastačiusi savo automobilį, užrakinau jį ir pagalvojau: kodėl neatsidaro degalų bakelio dangtelis? Paklausiau degalinės darbuotojo, ir jis pasakė: na, jūsų automobilis užrakintas“, – pasakojo moteris.
Degalinės darbuotojas turi paruošęs savo mėgstamiausią istoriją.
„Buvo keli jaunuoliai, kurie nežinojo, kur yra jų degalų bakelio dangtelis. Taigi jie tiesiog važinėjo aplink degalinę, bet visada ta pačia kryptimi. Nuėjau jiems padėti“, – sakė degalinės darbuotojas René Kirst.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tai, kas skamba juokingai, naujiems vairuotojams – stresas.
„Geriausia yra praktikuotis, atidžiai pažiūrėti, kur yra degalų bakelio dangtelis. Be to, ant degalų dangtelio tiksliai parašyta, kokį kurą turėtumėte ten pilti“, – tikino psichologė.
Tačiau ne tik jauni žmonės važiuoja į degalinę su nerimu.
„Pats nebijau, tik močiutė ir senelis bijo, kad užpils dyzelino vietoje benzino“, – kalbėjo vyriškis.
Kai degalai įpilti, galima ramiai išvažiuoti.
