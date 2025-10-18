Spalio 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.51 val., leidžiasi 18.17 val. Dienos ilgumas 10.26 val.
Mėnulis (delčia) teka 4.15 val., leidžiasi 17.21 val.
Vardadieniai:
Kęstmina, Liubartas, Lukas, Vaiva
Datos:
Saldžiausia diena
Tarptautinė archeologijos diena
Spalio 18-oji Lietuvos istorijoje:
1529 — Vilniaus Seimas be lenkų žinios paskelbė dvylikametį Žygimantą Augustą Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu, o 1530 m. buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi.
1876 — gimė literatas, publicistas Pranas Turauskas. Mirė 1919 m.
1893 — gimė Adomas Galdikas, tapytojas, grafikas, scenografas. Mirė 1969 metais Niujorke.
1896 — Bazelyje (Šveicarija) gimė literatūros tyrinėtojas, Kauno universiteto dėstytojas Juozas Eretas. Mirė 1984 m.
1906 — gimė režisierius ir aktorius Romualdas Juknevičius. Mirė 1963 m.
1911 — gimė Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius. Mirė 1991 metais, palaidotas Vilniaus Arkikatedroje.
1932 — gimė muzikologas, politikas, pirmasis šalies vadovas atkūrus nepriklausomybę Vytautas Landsbergis.
2022 — po pareigūnų mirties ir negalavimų policija laikinai sustabdė fizinių normatyvų laikymą.
Spalio 18-oji pasaulio istorijoje:
1685 — karalius Liudvikas XIV Prancūzijoje panaikino visas hugenotų protestantų religines bei pilietines laisves, kurios jiems buvo suteiktos beveik prieš šimtmetį.
1697 — gimė italų dailininkas Canaletto (Kanaletas), kurio tikrasis vardas Giovannis Antonio Canalis (Džiovanis Antonijas Kanalis).
1856 — gimė prancūzų filosofas ir Nobelio premijos laureatas Henri Bergson (Anri Bergsonas).
1867 — JAV iš Rusijos formaliai perėmė nusipirktą Aliaską.
1873 — Niujorke sukurtos amerikietiškojo futbolo taisyklės.
1892 — Čikagą ir Niujorką (JAV) sujungė telefono ryšys.
1893 — mirė prancūzų kompozitorius Charles Gounod (Šarlis Guno). Gimė 1818 m.
1898 — ispanams atsisakius savo jurisdikcijos Puerto Rike, iškelta JAV vėliava.
1922 — buvo įkurta British Broadcasting Company, kuri 1927 m. buvo pakeista į British Broadcasting Corporation (BBC).
1931 — mirė elektros lemputės, fonografo bei kino projektoriaus išradėjas amerikietis Thomas Alva Edison (Tomas Alva Edisonas).
1944 — II pasaulinio karo metais sovietų armija įžengė į Čekoslovakiją.
1956 — Čekoslovakijoje gimė JAV tenisininkė, devyniskart Vimbldono turnyro nugalėtoja Martina Navratilova. 1978 metais pabėgusi į JAV, po trejų metų ji gavo šios šalies pilietybę.
1968 — JAV olimpinis komitetas diskvalifikavo du juodaodžius sportininkus — Tommie Smith (Tomį Smitą) ir John Carlos (Džoną Karlosą) — už nepagarbą nugalėtojams per apdovanojimo ceremoniją Meksikos vasaros olimpiadoje, kai, skambant JAV himnui, jie stovėjo iškėlę kumščius su juodomis pirštinėmis.
1995 — JAV valdžia sutiko išduoti vizą Kubos lyderiui Fidel Castro (Fideliui Kastro), kuris ketino sakyti kalbą JT sesijoje Niujorke.
2011 — britų rašytojas Julian Barnes (Džuliamas Barnsas) už savo romaną „Pabaigos jausmas“ (The Sense of an Ending) laimėjo „Man Booker“ premiją — vieną prestižiškiausių anglų kalba leidžiamos literatūros apdovanojimų.
2019 — pirmą kartą moterų astronaučių komanda išėjo į atvirą kosmosą. Ją sudarė JAV astronautės Christina Koch (Kristina Kuk) ir Jessica Meir (Džesika Meir).
2022 — Baltarusijos gynybos ministerija pranešė, kad šalies teritorijoje bus dislokuota iki 9 tūkst. Rusijos karių ir apie 170 tankų, kad būtų sukurtos naujos bendros pajėgos.
Spalio 18-oji šou pasaulyje:
1926 — JAV gimė rokenrolo pradininkas Chuck Berry (Čakas Beris).
1958 — gimė populiarus kovinių filmų aktorius belgas Jean-Claude Van Damme (Žanas Klodas Van Damas).
1964 — grupė „The Animals“ pradėjo pirmąjį turą po JAV.
1968 — John Lennon (Džonas Lenonas) ir Yoko Ono (Joko Ono) buvo suimti ir apkaltinti marihuanos laikymu policijai atlikus kratą Ringo Starro bute.
1974 — gimė Peter Svenson (Piteris Svensonas) iš grupės „The Cardigans“.
2000 — aktorė Demi Moore (Demi Mūr) išsiskyrė su kita Holivudo garsenybe Bruce'u Willis'u (Briusu Vilisu). 13 metų trukusi santuoka iširo dėl nesuderinamų poros skirtumų.
2004 — vakarų Indijoje po ligos mirė Daya Vyas (Daja Vjas), Holivudo įžymybių (Kate Winslet (Keit Vinslet), Bill Clinton (Bilo Klintono), Tom Cruise (Tomo Kruzo)) dvasinė vadovė ir jogos instruktorė.
2012 — mirė olandų aktorė Sylvia Kristel (Silvija Kristel), kuri vaidino legendiniame erotiniame 1974 m. prancūzų filme „Emanuelė“ (Emmanuelle) ir dar daugiau kaip 50-yje kitų juostų.
