2025-09-24 12:53
BNS inf.

Prastesniems negu tikėtasi Vokietijos verslo pasitikėjimo duomenims nuvylus rinkas, euro kursas trečiadienį patraukė žemyn JAV dolerio atžvilgiu, dar nutolęs nuo rugsėjo 17-ąją pasiekto aukščiausio per ketverius metus 1,192 JAV dolerio lygio.

Silpni Vokietijos verslo pasitikėjimo duomenys pakirto euro kursą / Pixabay nuotr.

Portalo „Trading Economics“ duomenimis, euro kursas nuo sesijos pradžios sumenko 0,35 proc. iki 1,177 JAV dolerio.

Verslo pasitikėjimo indeksas Vokietijoje, kurį skaičiuoja ekonominių tyrimų institutas „Ifo“, rugsėjį smuko nuo, patikslintais duomenimis, 88,9 punkto rugpjūtį iki 87,7 punkto.

Šis rodiklis rugsėjį pasiekė žemiausią nuo gegužės mėnesio lygį, o jo mėnesio nuosmukis buvo didžiausias per metus ir tai, pasak instituto, atspindi tarp įmonių augantį pesimizmą.

Tuo tarpu investuotojai vertina JAV federalinio rezervo sistemos (FRS) vadovo Jerome'o Powello (Džeromo Pauelo) antradienį pasakytą kalbą, kurioje jis vėl išreiškė atsargią poziciją dėl būsimų sprendimų dėl palūkanų normų ir priminė apie nuolatinį infliacijos spaudimą dėl muitų bei silpnėjančią darbo rinką.

Rinkose šiuo metu vyrauja nuomonė, jog tikimybė, kad JAV centrinis bankas spalį sumažins bazinę palūkanų normą, viršija 90 procentų.

