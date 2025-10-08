 Euro kursas nusileido į žemiausią per šešias savaites lygį

2025-10-08 12:43
BNS inf.

Didėjantiems politiniams neramumams Prancūzijoje ir prastiems Vokietijos pramonės duomenims sukėlus nerimą investuotojams, euro kursas trečiadienį dar priartėjo prie 1,16 JAV dolerio kartelės, pasiekęs žemiausią nuo rugpjūčio pabaigos lygį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Euro kursas nusileido į žemiausią per šešias savaites lygį / Pixabay nuotr.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) susiduria su vis didesniu spaudimu paskelbti pirmalaikius rinkimus arba atsistatydinti po to, kai pirmadienį netikėtai atsistatydino ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu (Sebastjenas Lekorniu), o buvę sąjungininkai prisijungė prie opozicijos lyderių, ragindami imtis ryžtingų veiksmų, kad antroje pagal dydį Europos Sąjungos (ES) ekonomikoje būtų išspręsta gilėjanti politinė krizė.

Tuo tarpu trečiadienį paskelbti duomenys parodė, kad pramonės gamyba Vokietijoje rugpjūtį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, sumažėjo 4,3 procento.

Mėnesio nuosmukį, kuris buvo didžiausias nuo 2022 metų kovo ir gerokai didesnis už prognozuotą 1 proc. smukimą, daugiausia lėmė staigus automobilių gamybos sumažėjimas.

