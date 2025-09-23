Sikorskis kreipėsi į Rusiją: jūs buvote įspėti

„Turiu tik vieną prašymą Rusijos vyriausybei: jei kita raketa ar orlaivis be leidimo, tyčia ar per klaidą, įskris į mūsų oro erdvę ir bus numuštas, o jo nuolaužos nukris NATO teritorijoje, prašau neateiti čia dėl to verkšlenti. Jūs buvote įspėti“, – sakė lenkų vyriausiasis diplomatas, žiūrėdamas į Rusijos delegaciją.
Savo kalboje R. Sikorskis pareiškė, kad Rusija nesugeba gyventi taikoje su savo kaimynėmis, ir priminė Maskvos indėlį į ankstesnius konfliktus, įskaitant Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus. Jis paragino Kremlių netapti dar vieno pasaulinio masto konflikto provokatoriumi.
Saugumo Tarybos posėdis buvo surengtas Estijos prašymu po to, kai penktadienį į jos teritoriją be leidimo įskrido trys Rusijos naikintuvai MiG-31. Tai buvo dar vienas Maskvos įsibrovimas į NATO oro erdvę pastarosiomis savaitėmis.
Rugsėjo viduryje keli Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę, o po kelių dienų Bukareštas pranešė apie Rusijos droną, pažeidusį Rumunijos oro erdvę.
