Sikorskis: Baltarusija nori atšilimo, Lenkija tam pritaria

Abiejų kaimynių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021 metais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą Europos Sąjungai. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną, siųsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernią tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių.
Be to, Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridines operacijas prieš Vakarų šalis.
Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis sakė, kad „JT yra neutrali erdvė“, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti, pareigūnais.
„Tai pirmasis, įvadinis susitikimas, tačiau susitikimai taip pat vyksta tarp kitų ministerijų ir kitais lygiais. Netrukus Minske atidarysime naują ambasados pastatą. Kai kaimynė nori atšilimo ir geresnių santykių, Lenkija visada yra pirmoji, kuri tam pritaria“, – sakė jis.
Pasak R. Sikorskio, per pokalbį aptarta padėtis pasienyje ir regiono saugumas.
Vienam žurnalistui pastebėjus, kad paskutinis abiejų šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas greičiausiai vyko dar 2016 metais, R. Sikorskis atsakė, kad „padėtis pasienyje dabar yra labiau normalizuota nei anksčiau... tačiau taip pat matėme paleistus politinius kalinius, tarp jų – žurnalistą ir Baltarusijos lenkų mažumos atstovą Andrzejų Poczobutą, kuris Baltarusijos kalėjime buvo laikomas kiek daugiau nei penkerius metus“.
„Mūsų kaimynai gali daryti daugiau, jie turi daugiau priežasčių bandyti stabilizuoti savo santykius“, – tęsė R. Sikorskis, tačiau nuo Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos režimo pripažinimo susilaikė.
„Mes, kaip valstybė, pripažįstame kitas valstybes, o ne jų vyriausybes“, – sakė jis.
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