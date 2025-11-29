 Šaltinis: Marco Rubio nedalyvaus kitą savaitę vyksiančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime

Šaltinis: Marco Rubio nedalyvaus kitą savaitę vyksiančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime

2025-11-29 12:39
BNS inf.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) nedalyvaus kitą savaitę vyksiančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime, penktadienį pranešė su šiuo klausimus susipažinęs šaltinis.

Marco Rubio
Marco Rubio / AP nuotr.

Tai neįprastas žingsnis, kai aukštas JAV pareigūnas praleidžia kasmetinį gruodžio mėnesio susitikimą, kuriame šį kartą daugiausia dėmesio bus skiriama diskusijai apie intensyvią JAV diplomatiją dėl karo Ukrainoje.

Pareigūnai, susipažinę su situacija, bet kalbėję anonimiškai, nurodė, kad M. Rubio neplanuoja dalyvauti susitikime Briuselyje ir vietoje to atsiųs savo pavaduotoją Christopherį Landau (Kristoferį Landau).

NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas Briuselyje vyks gruodžio 3–4 dienomis.

Be to, kitą savaitę JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) turėtų lankytis Maskvoje, kur surengs derybas dėl galimos taikos Ukrainoje.

Praėjusią savaitę M. Rubio lankėsi Šveicarijoje, kur vyko derybos su Ukraina dėl JAV siūlomo taikos plano. Planas sulaukė kritikos tiek iš Kyjivo, tiek iš jo sąjungininkių Europoje, teigiant, kad jis daro didžiules nuolaidas Maskvai.

Skelbiama, kad praėjusią savaitę M. Rubio taip pat surengė derybas su Europos nacionalinio saugumo patarėjais.

Aukšto rango Valstybės departamento pareigūnas tvirtino, kad D. Trumpo administracija jau padarė pažangą NATO, paragindama sąjungininkes didinti gynybos išlaidas.

Birželį Hagoje vykusiame NATO viršūnių susitikime buvo įsipareigota iki 2035 metų skirti 3,5  proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) tiesioginėms karinėms išlaidoms ir dar 1,5 proc. platesnio masto su saugumu susijusioms išlaidoms.

„Sekretorius Rubio jau dalyvavo dešimtyse susitikimų su NATO sąjungininkais ir būtų visiškai nepraktiška tikėtis, kad jis dalyvaus kiekviename susitikime“, – su anonimiškumo sąlyga sakė pareigūnas.

„Istoriniai užsienio politikos pasiekimai per 10 šios administracijos veiklos mėnesių kalba patys už save“, – pridūrė jis.

Praėjusią savaitę pasirodė D. Trumpo 28 punktų taikos planas dėl Ukrainos, kuris buvo plačiai vertinamas kaip palankus Maskvai, reikalaujant, kad Kyjivas padarytų didelių teritorinių nuolaidų ir įsipareigotų neprisijungti prie NATO.

Tačiau antradienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė, kad planas buvo pakoreguotas, suderinus naujas sąlygas, kurios viešai dar nepaskelbtos.

Kremlius pareiškė, kad dalį atnaujinto plano vertina teigiamai, tačiau kiti punktai, jo nuomone, reikalauja tolesnių diskusijų.

