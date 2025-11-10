Šaltinis: Donaldas Trumpas pagrasino BBC 1 mlrd. dolerių ieškiniu

Tai naujienų agentūrai AFP pirmadienį pranešė JAV prezidento teisininkų komandai artimas šaltinis.
Šaltinis, kalbėjęs anonimiškai, patvirtino televizijos „Fox News“ pranešimą, kad D. Trumpo laiške Jungtinės Karalystės (JK) transliuotojui buvo nustatytas penktadienio terminas išimti programą ir atsiprašyti.
BBC neseniai atsiprašė dėl redagavimo klaidos, dėl kurios susidarė įspūdis, esą D. Trumpas 2021-ųjų sausio 6-ąją „tiesiogiai ragino imtis smurtinių veiksmų“.
Sekmadienį dėl šio skandalo atsistatydino BBC generalinis direktorius ir naujienų vadovė.
