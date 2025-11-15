BBC – kryžminėje ugnyje poliarizuotame politiniame kraštovaizdyje

Jungtinės Karalystės (JK) transliuotojas reguliariai pasitelkiamas politiniams žaidimams ir sulaukia aštrios kritikos dėl to, kaip pasirenka nušviesti problemas, pradedant klimato kaita ir baigiant „Brexitu“.
Tačiau dabar, paaiškėjus, kad pernai BBC parodytame dokumentiniame filme buvo klaidinamai sumontuota JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kalba, transliuotojas sulaukia ypač priekabaus žvilgsnio į savo darbą.
D. Trumpas penktadienį paskelbė beprecedentį grasinimą paduoti BBC į teismą dėl iki 5 mlrd. dolerių (4,29 mlrd. eurų) kompensacijos, nors transliuotojas atsiprašė už klaidinantį vienos iš jo kalbų montažą, tuo pačiu pareikšdamas, kad neįžvelgia pagrindo ieškiniui dėl šmeižto.
Minimas dokumentinis filmas buvo parodytas prieš JAV prezidento rinkimus, jame aiškintasi, kodėl JAV rinkėjai buvo pasirengę perrinkti už sunkų nusikaltimą nuteistą žmogų.
Buvusioje ekspremjero Boriso Johnsono (Boriso Džonsono) – BBC kritiko – rinkimų apygardoje vienai naujienų agentūros AFP klausinėtai pensininkei, regis, buvo sunku atsižadėti BBC, nors transliuotojui kartais sunkiai sekasi vykdyti savo pareigas informuoti visuomenę.
„Nenoriu, kad būtų atsikratyta BBC, (...), bet galvoju, kad jie buvo šališki dėl daugelio dalykų“, – sakė į vakarus nuo Londono esančiame Aksbridže gyvenanti Sandra Madden (Sandra Maden).
Pasak jos, D. Trumpo kalbos montažas, iš kurio susidarė įspūdis, kad jis tiesiogiai ragino imtis smurto prieš tai, kai jo šalininkai 2021 metų sausį šturmavo JAV Kapitolijų, „iš tikrųjų buvo paskutinis lašas“.
Tai parodė, kad BBC yra „per daug kairiojo sparno“ transliuotojas, sakė S. Madden.
Vis dėlto BBC išlieka populiariausias JK naujienų šaltinis, rodo naujausi žiniasklaidos priežiūros institucijos „Ofcom“ duomenys.
Nenoriu, kad būtų atsikratyta BBC.
„Verčia ginklu“
Maždaug pusė britų teigiamai vertina BBC, o 29 proc. – neigiamai, rodo šią savaitę paskelbti bendrovės „YouGov“ apklausos rezultatai.
31 proc. apklaustųjų sakė, kad šis transliuotojas yra pernelyg kairiojo sparno, o 19 proc. – kad pernelyg dešiniojo.
BBC valdybos pirmininkas Samiras Shahas (Samiras Šahas) šią savaitę teisino savo organizacijos „šventą darbą“ palaikyti nešališkumą ir tiesą.
Tokiais opiais klausimais kaip imigracija, translyčių teisės, Gazos Ruožas ar kraštutinių dešiniųjų iškilimas, BBC atsiduria skirtingų ideologinių stovyklų kryžminėje ugnyje.
BBC „ginklu verčia žmonės, norintys pasinaudoti juo kaip pavyzdžiu (to), kad (jų nuomone) pasaulis pernelyg toli eina viena kryptimi“, sakė Londono ekonomikos mokyklos (LSE) Žiniasklaidos ir komunikacijos fakulteto profesorė Lee Edwards (Li Edvards).
Šia savaitę per debatus parlamente konservatorių įstatymų leidėjai vadovavo BBC puolimui.
Oliveris Dowdenas (Oliveris Doudenas) pareiškė, kad transliuotoją yra apsėdę liberalūs ir miestiečių reikalai, o Nigelas Huddlestonas (Naidželas Hadlstonas) smerkė BBC dėl „įtraukties ir įvairovės siekio kiekvienoje srityje“.
Tačiau centristų parlamentarė Anna Sabine (Ana Seibin) iš Liberalų demokratų partijos sakė, kad BBC yra gyvybiškai svarbus siekiant užkirsti kelią „pavojingai dezinformacijai ir sąmokslo teorijoms, kuriomis naudojasi (...) tokie populistai kaip Donaldas Trumpas“.
„Lūkesčiai“
Tarptautinei auditorijai skirtas padalinys „BBC World Service“, kurį kultūros sekretorė Lisa Nandy (Laiza Nandi) pavadino „žiburiu ant kalno“, pasiekia daugiau kaip 318 mln. žmonių visame pasaulyje per savaitę.
„World Service“ kai kuriose šalyse „absoliučiai gelbsti gyvybes“, sakė 78 metų rašytoja Jennifer Kavanagh (Dženifer Kavana).
„BBC visuomet būdavo puldinėjama ir iš dešinės, ir iš kairės“, – sakė ji AFP.
Svarbu neišpūsti to, kaip smuko visuomenės pasitikėjimas BBC, kurio generalinis direktorius ir naujienų skyriaus vadovė dėl skandalo atsistatydino, teigė apie žiniasklaidą ir demokratiją rašantis Danas Hindas.
Tačiau, pasak jo, vis daugiau žmonių, įskaitant jaunimą, išeina iš BBC įtakos zonos dėl augančio nepasitikėjimo šio transliuotojo turiniu, taip pat dėl didėjančios priklausomybės nuo socialinių tinklų.
Kitas Aksbridžo pensininkas, Robinas Scottas (Robinas Skotas), sakė, kad dabar žiūri ne BBC, o „GB News“ – dešiniojo sparno komercinį BBC konkurentą. Šis transliuotojas reguliariai rodo antiimigracinės partijos „Reform UK“ lyderio Nigelo Farage'o (Naidželo Faradžo) laidą.
„Jie kalba apie dalykus (...), apie kuriuos niekada nekalbama per BBC“, – sakė R. Scottas.
BBC „sunku varžytis su šiomis platformomis, nes jis tiesiog nėra sensacingas, bando būti blaivus, bando būti subalansuotas, bando būti tikslus“, sakė D. Hindas.
Tuo metu „daug labai ekstremalių politinių idėjų vis lengviau prieinamos“ mažiau reguliuojamose platformose socialiniuose tinkluose, dažnai amerikietiškose, sakė jis ir atkreipė dėmesį, kad Jungtinėse Valstijose valdant D. Trumpui intensyvėja tradicinės žiniasklaidos diskreditavimas.
Kadangi žmonės turi tam tikrų lūkesčių dėl BBC, „vykstant tokiems įvykiams, kaip Trumpo kalba ar debatai apie karo Gazos (Ruože) nušvietimą, tie dalykai (transliuotojui) galbūt yra labiau egzistenciniai“, sakė LSE profesorė L. Edwards.
