Šaltiniai: Turkija, Irakas darė spaudimą, kad Izraelio premjeras nedalyvautų susitikime Egipte

„Prezidento (Recepo Tayyipo) Erdogano iniciatyva ir Turkijos diplomatinėmis pastangomis – su kitų lyderių parama – Netanyahu nevyko į susitikimą Egipte“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis iš Turkijos, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Pasaulio lyderiai renkasi Egipto kurorte Šarm aš Šeiche, kad pirmadienį pasirašytų dokumentą „Dėl karo Gazos ruože pabaigos“. Susitikimui drauge pirmininkaus JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Egipto prezidentas Abdel Fattah al Sisi.
Anksčiau Egipto prezidentūra paskelbė, kad susitikime dalyvaus ir B. Netanyahu, tačiau nepraėjus nė valandai Izraelio premjero biuras pranešė, kad jis nedalyvaus, nes susitikimas sutampa su žydų švente.
„JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė ministrą pirmininką Netanyahu šiandien dalyvauti konferencijoje Egipte“, – teigiama jo biuro pareiškime.
„Ministras pirmininkas padėkojo prezidentui Trumpui už kvietimą, bet sakė, kad negalės dalyvauti dėl tuo pačiu metu vyksiančios (Simhat Toros) šventės pradžios“, – priduriama jame.
Remiantis Turkijos žiniasklaidos pranešimais, R. T. Erdoganas apie planuojamą B. Netanyahu dalyvavimą sužinojo pakeliui į Šarm aš Šeichą, o jo lėktuvas suko ratus virš Raudonosios jūros ir atsisakė leistis, kol nebuvo patvirtinta, kad Izraelio lyderis nedalyvaus.
Be to, Irako ministro pirmininko Shia al Sudani patarėjas AFP pranešė, kad irakiečių delegacija būtų boikotavusi viršūnių susitikimą, jei jame dalyvautų B. Netanyahu.
„Irako delegacija informavo Egipto pusę, kad ji nėra pasirengusi dalyvauti regioniniame viršūnių susitikime, jei jame dalyvaus Netanyahu“, – AFP sakė prezidento patarėjas Ali al Mousawi (Ali Musavis).
„Irakas užėmė aiškią poziciją šiuo klausimu ir informavo egiptiečius apie savo atsisakymą, o kelios kitos delegacijos paskelbė apie savo ketinimą pasitraukti, jei Netanyahu dalyvaus“, – sakė jis.
Jis teigė, kad Kairas informavo B. Netanyahu, kad „jis negali būti priimtas, todėl jo dalyvavimas konferencijoje buvo atšauktas“.
