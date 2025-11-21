Kremlius teigia oficialiai negavęs JAV taikos plano, ragina Zelenskį nedelsiant derėtis

„Veiksmingas Rusijos ginkluotųjų pajėgų darbas turėtų Zelenskį įtikinti, kad geriau derėtis dabar, nei vėliau“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Sprendimų priėmimo laisvė jam mažėja, nes Rusijos armijos puolimo metu prarandamos teritorijos“, – pridūrė jis.
Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV prezidento Donaldo Trumpo palaikomame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis išreiškė viltį šį planą artimiausiomis dienomis aptarti su D. Trumpu.