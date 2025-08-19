Reportaže rodytas Ukrainos delegacijos atvykimas į derybas JAV, o jį lydintis žurnalistės balsas už kadro aiškino, kad teko iš anksto derinti, kas iš Ukrainos atstovų Vašingtone lydės „Kyjivo režimo vadą“. Žurnalistė akivaizdžiai sutriko nuo savo pačios žodžių ir užsikirsdama pamėgino pasitaisyti, kad turėjo omenyje Kyjivo „valdžią“.
Šis demaršas sulaukė didelio pasipiktinimo socialiniuose tinkluose. Kaip žinoma, Kremliaus propagandistai ir oficialūs asmenys nuo pat agresijos pradžios V. Zelenskio nevadina niekaip kitaip, tik „Kyjivo režimo vadeiva“, šitaip mėgindami parodyti, neva dabartinė Ukrainos vadovybė yra neteisėta.
Patys save „rusų opozicijos balsu“ tituluojantys „Dožd“ jau ne kartą pasižymėjo antiukranietiškais išsišokimais. Latvijoje rezidavęs kanalas 2022 m. parodė žemėlapį, kuriame Krymas pavaizduotas Rusijos teritorija. Kanalas ignoravo visas Latvijos pareigūnų pastabas ir įspėjimas ir galiausiai neteko licencijos. „Dožd“ skundėsi esą Latvija užgniaužė opozicijos balsą. Kanalą gynė ir tarptautinė žurnalistų organizacija „Reporteriai be sienų“.
Plataus pasipiktinimo vėliau sulaukė ir viena laida, kurioje vedėja pasakojo apie baisias sąlygas, kuriose kariauja rusų kareiviai, vadindama jas „mūsų berniukais“.
Šiuo metu kanalas reziduoja Nyderlanduose.