Rusijoje paleistas prancūzų dviratininkas: sulaikymas buvo keista patirtis

44 metų Sofiane'as Sehili (Sofjanas Sehili) buvo sulaikytas Rusijos ir Kinijos pasienyje rugsėjo pradžioje, kai bandė pagerinti kelionės dviračiu iš Lisabonos į Vladivostoką rekordą.
S. Sehili, kuris save vadina itin ištvermingu lenktynininku ir nuotykių ieškotoju, grėsė iki dvejų metų Rusijos kalėjime.
Tačiau praėjusį ketvirtadienį Rusijos Tolimųjų Rytų teismas paleido prancūzą į laisvę, nors ir pripažino jį kaltu dėl sienos kirtimo. Sekmadienį jis grįžo į Prancūziją.
Po daugiau nei septynias savaites trukusio sulaikymo Usurijsko mieste kalbėdamas su naujienų agentūra AFP S. Sehili buvo nusiteikęs optimistiškai ir teigė, kad su juo nebuvo blogai elgiamasi ir kad ši patirtis padėjo jam pažinti Rusijos žmones.
„Tai buvo gana keista patirtis, nes Rusijoje praleidau du mėnesius, o visi žmonės, kuriuos sutikau, buvo nusikaltėliai“, – sakė jis.
„Tačiau manau, kad tai vis tiek padėjo man šiek tiek sužinoti, kokie yra Rusijos žmonės“, – pridūrė jis.
„Apskritai vis tiek sutikau draugiškų ir norinčių dalytis žmonių. Kai jie gamindavo maistą, visi kartu susėsdavome vakarieniauti“, – sakė jis.
Sunkiausia, sakė S. Sehili, buvo nežinoti, ar jam teks dvejus metus praleisti Rusijos kalėjime.
„Psichologiškai turėjau labai sunkių akimirkų“, – sakė pietvakarių Prancūzijoje gyvenantis dviratininkas.
Buvo sunku, „nežinomybė, negalėjimas kontroliuoti savo likimo, kai kelias savaites nežinojau, ar galutinis sprendimas bus skirti man baudą ir išleisti namo, ar pasodinti į kalėjimą“, sakė jis.
Nuo 2022 metų vasario, kai Vladimiras Putinas pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rusijoje buvo sulaikytas ne vienas vakarietis.
Prancūzijos pilietis Laurent'as Vinatier (Loranas Vinatjė) buvo suimtas Rusijoje 2024-aisiais. Jis buvo nuteistas už šalies „užsienio agentų“ įstatymo pažeidimą, o Prancūzija šį atvejį pasmerkė kaip nepagrįstą. Vyras toliau atlieka laisvės atėmimo bausmę Rusijoje.
S. Sehili pripažino, kad buvo nelabai protinga nelegaliai kirsti Rusijos sieną.
„Bandžiau kirsti sieną legaliai, bet, deja, tą dieną tai buvo neįmanoma“, – sakė jis.
„Galbūt tai būtų buvę įmanoma kitą dieną, bet nebūčiau turėjęs galimybės pagerinti rekordą. Todėl nusprendžiau pabandyti kirsti sieną nelegaliai“, – teigė S. Sehili.
Prancūzas pasakojo, kad, prasiskynus kelią palei sieną, jam pavyko patekti į Rusiją.
„Kinijoje yra didelė kontrolė, todėl nemaniau, kad galėsiu eiti pasieniu, kol rasiu vietą, kur jis bus skylėtas, bet taip ir atsitiko“, – sakė jis ir pridūrė, kad keliaudamas per mišką vargo keturias valandas.
