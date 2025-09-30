 Rusijoje sulaikytas prancūzų dviratininkas kalėjime bus laikomas toliau

Rusijoje sulaikytas prancūzų dviratininkas kalėjime bus laikomas toliau

2025-09-30 21:50
BNS inf.

 Rusijos teismas antradienį nurodė, kad prancūzų dviratininkas, sulaikytas per tarpžemyninę kelionę, toliau bus laikomas kalėjime bent iki lapkričio 3 dienos, pranešė jo advokatas naujienų agentūrai AFP.

Rusijoje sulaikytas prancūzų dviratininkas kalėjime bus laikomas toliau / AFP nuotr.

44 metų Sofiane'as Sehili (Sofjanas Sehili) rugsėjo pradžioje buvo sulaikytas prie Rusijos ir Kinijos sienos, kai bandė pasiekti greičiausios kelionės dviračiu iš Lisabonos į Vladivostoką rekordą.

Jis turėjo galiojančią elektroninę vizą, bet, kaip teigiama, bandė kirsti sieną perėjoje, skirtoje tik Rusijos ir Kinijos piliečiams, o paskui – kitoje perėjoje, kur sienos negalima kirsti pėsčiomis, AFP sakė vienas rusų pareigūnas.

Rusijos Tolimųjų Rytų Primorės krašto teismas pratęsė jo kardomąjį kalinimą bent iki lapkričio 3-osios, AFP sakė jo advokatė Ala Kušnir.

„Aš tikrai pateiksiu skundą“ dėl kalinimo pratęsimo, pridūrė ji.

Vakarų šalys kaltina Maskvą įkaitų ėmimu – jų šalių piliečių sulaikymu pagal nepagrįstus kaltinimus, siekiant juos iškeisti į Vakaruose sulaikytus rusus.

S. Sehili yra vienas iš kelių vakariečių, kurie buvo sulaikyti Rusijoje nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo invaziją į Ukrainą.

