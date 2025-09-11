Rusija vėl atidarė vieną netoli Ukrainos sienos esantį oro uostą

Maskva uždarė daugumą oro uostų palei sieną su Ukraina, Kyjivui atsakius į Rusijos puolimą dronais ir apšaudymu, dėl ko kilo pavojus oro transportui.
Nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo puolimą, Ukrainos oro erdvė yra visiškai uždaryta. Rusija beveik kasdien į Ukrainos miestus paleidžia šimtus dronų, žudydama žmones ir naikindama civilinę infrastruktūrą.
„Krasnodaro oro uostas skrydžiams atidarytas nuo rugsėjo 11-osios 9 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku“, – pranešė Rusijos civilinės aviacijos administracija „Rosaviacija“, pridurdama, kad pirmasis lėktuvas, vykdantis reguliarius skrydžius iš Maskvos, nusileis rugsėjo 17 dieną.
Oro uostas, esantis maždaug už 400 km nuo fronto linijos Ukrainoje, yra devintas pagal dydį Rusijoje. Iki karo Ukrainoje šis oro uostas aptarnaudavo apie 4,6 mln. keleivių per metus.
Ukraina savo atakomis sutrikdė Rusijos oro eismą per įtemptą vasaros atostogų sezoną, įskaitant ir Maskvos oro uostuose.
Naujausi komentarai