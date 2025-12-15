Rusija uždraudė feministinę protestų grupę „Pussy Riot“

„Pussy Riot“ dainos ir vaizdo įrašai Rusijoje buvo uždrausti dar 2012-aisiais, po to, kai grupė surengė protestą cerkvėje, pelniusį pasaulinę šlovę ir laisvės atėmimo bausmes jos nariams.
Maskvos teismas paskelbė, kad patenkino prokuratūros prašymą „pripažinti pankgrupę „Pussy Riot“ ekstremistine organizacija ir uždrausti jos veiklą Rusijos Federacijos teritorijoje“.
2022 metų vasarį pradėjusi didelio masto invaziją į Ukrainą, Rusija suintensyvino susidorojimą su kitaminčiais ir uždraudė dešimtis organizacijų, kritiškai vertinusių jos politiką ar Maskvos elgesį kare.
Grupės advokatas Leonidas Solovjovas po teismo posėdžio nepriklausomai žiniasklaidos priemonei „SOTAvision“ sakė, kad tai „dar vienas veiksmas, kuriuo siekiama užtildyti tuos, kas kalba ne taip, kaip reikia“.
Grupė, ilgametė Kremliaus priešininkė, laukė tokio sprendimo.
„Šis įstatymas skirtas ištrinti „Pussy Riot“ iš Rusijos piliečių atminties“, – praėjusią savaitę rašė jos nariai socialiniuose tinkluose.
„Ekstremistinės organizacijos“ statusas reiškia, kad bet koks bendravimas su grupe Rusijoje, netgi patiktukai socialiniuose tinkluose praeityje ar dabar, yra neteisėtas, todėl ji faktiškai yra izoliuojama.
Viena grupės įkūrėjų Nadia Tolokonikova, kuri už minėtą protestą cerkvėje praleido dvejus metus kalėjime, dieną prieš teismo sprendimą paskelbė, kad „šie idiotai dirbo prie to metų metus – bent jau nuo 2012-ųjų“.
Pussy Riot aktyvistės, kurios jau kelerius metus gyvena užsienyje, nuolat kritikuoja V. Putiną ir agituoja prieš karą Ukrainoje.
Rusijos valdžios institucijos jau užblokavo prieigą prie tūkstančių interneto svetainių, kaltinamų „ekstremistiniu“ turiniu, nuo islamistinės medžiagos iki proukrainietiškų dainų ir „Instagram“ savininkės „Meta“.
Sąraše taip pat yra neegzistuojančių organizacijų, tokių kaip „tarptautinis satanizmo judėjimas“ ir „tarptautinis LGBT judėjimas“, kartu su daugiau nei 5 000 subjektų, įskaitant interneto puslapius, politinius šūkius, knygas, meno kūrinius ir muzikos albumus.
Naujausi komentarai