JT ekspertė: Rusija stiprina represijas, siekdama nutildyti karo Ukrainoje priešininkus

JT specialioji pranešėja apie žmogaus teisių padėtį Rusijoje Mariana Kacarova pristatė savo naujausią ataskaitą, kurioje teigiama, kad Rusijos valdžia sustiprino „baudžiamojo persekiojimo, ilgalaikio įkalinimo, kankinimo ir netinkamo elgesio“ taikymą, siekdama numalšinti pasipriešinimą prezidento Vladimiro Putino nurodymu pradėtam karui.
„Represijos stiprėja (...) ir tampa masinės“, – žurnalistams sakė M. Kacarova prieš pristatydama ataskaitą JT Žmogaus teisių tarybai, kuri po rusų plataus masto įsiveržimo į Ukrainą 2022-ųjų vasarį ją paskyrė pirmąja žmogaus teisių padėties Rusijoje stebėtoja.
„Šių represijų sumanytojai naudoja naujus, sudėtingus įrankius prieš visišką nebaudžiamumą už savo veiksmus: kankinimas taip pat yra šios lygties dalis“, – teigė ji.
Jos ataskaitoje teigiama, kad per vienerius metus, pradedant 2024 metų viduriu, padaugėjo baudžiamųjų persekiojimų – „mažiausiai 3 905 asmenys buvo nuteisti administracine ar baudžiamąja tvarka už taikų pasipriešinimą“.
Visai neseniai M. Kacarova pranešė, kad iki liepos Rusija į „teroristų ir ekstremistų“ sąrašą įtraukė daugiau daugiau nei 150 vaikų nuo 14 iki 17 metų, pridurdama, kad kai kurie iš jų buvo apkaltinti išdavyste ir kankinami, siekiant išgauti prisipažinimus.
Iki liepos vidurio iš viso 1 040 asmenų ir organizacijų, iš kurių beveik ketvirtadalis buvo žurnalistai, buvo paskelbti „užsienio agentais“. 133 iš jų į Rusijos „užsienio agentų“ sąrašą buvo įtraukti nuo sausio.
„Kankinimas ir netinkamas elgesys Rusijos Federacijoje tebėra plačiai paplitę ir sistemingi, paveikiantys ne tik Rusijos piliečius, bet ir ukrainiečius karo belaisvius bei civilius kalinius“, – teigiama ataskaitoje.
„2024–2025 metais buvo užfiksuoti mažiausiai 258 teisėsaugos pareigūnų, kalėjimo darbuotojų ir kalinių, veikiančių kalėjimo vadovybės nurodymu, kankinimo atvejai“, – priduriama joje.
M. Kacarova pasakojo, kad per vieno į rusų nelaisvę paimto ukrainiečio apklausą buvo naudojamas elektros šokas. Po apklausos Maskvos gydytojas turėjo jį operuoti, kad išgelbėtų gyvybę.
„Operacija buvo sėkminga, bet pabudęs vaikinas pamatė papildomus tvarsčius ant pilvo. Paaiškėjo, kad šis rusų gydytojas jam ant pilvo išdegino tokius žodžius: „Pergalė! Šlovė Rusijai“, – sakė bulgarė M. Kacarova, anksčiau vadovavusi žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ tyrimams Rusijoje.
Rusijos diplomatinė atstovybė Ženevoje atsisakė komentuoti, cituodama rusų užsienio reikalų ministerijos pareiškimą, paskelbtą anksčiau šį mėnesį, kuriame teigiama, kad Maskva „nepripažįsta šios neteisėtos specialiosios procedūros mandato“ – M. Kacarovos pareigų ir „bet kokia sąveikos su ja forma yra nepriimtina Rusijos Federacijai.“