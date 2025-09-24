Rusija rėžė, kad Europa – nesveiko proto

Dėl neseniai Estijos oro erdvę pažeidusių Rusijos naikintuvų sušauktas skubus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis.
„2025-ųjų rugsėjo 19-ąją trys ginkluoti Rusijos naikintuvai tyčia įskrido į Estijos oro erdvę, pažeisdami mūsų teritorinį vientisumą. Jie išbuvo mūsų danguje 12 minučių, įskrisdami iki dešimties kilometrų gylio ir įveikdami beveik 100 km mūsų suverenios teritorijos viduje“, – aiškino Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
Rusija pareiškė, kad Europa – nesveiko proto ir kenčia nuo paranojos.
„Mūsų kaimynai įsivaizduoja, kad Rusija kalta dėl įsiveržimo į Estijos oro erdvę. Kaip visada, nėra jokių įrodymų, išskyrus rusofobišką isteriją, sklindančią iš Talino“, – tikino Rusijos ambasadoriaus JT pavaduotojas Dmitrijus Polianskijis.
Tokie Rusijos pareiškimai įsiutino Estijos atstovą.
„Pažeidimas yra visiškai aiškus, o Rusija vėl meluoja, kaip jau melavo anksčiau kelis kartus. Mes prisimename Sakartvelo okupaciją 2008-aisiais, 2014-ųjų Krymą, 2022-aisiais prasidėjusią agresiją prieš Ukrainą. Taigi, prašau, nemeluokite vėl“, – akcentavo M. Tsahkna.
Baigęs kalbą, Rusijos atstovas demonstratyviai paliko salę. Lenkijos užsienio reikalų ministras pasišaipė iš Rusijos.
„Jūsų beprotiškas nacionalizmas slepia dominavimo troškimą, kuris nenustos, kol nesuprasite, kad imperijų era baigėsi ir kad jūsų imperija nebus atkurta. Kiekvienas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų didvyrių – telaimina juos Dievas – drono smūgis šią dieną priartina. Jūs per savo trijų dienų „specialiąją karinę operaciją“ negalite užkariauti Donbaso net per 10 metų“, – ironizavo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis.
R. Sikorskis tuo pačiu įspėjo Rusiją dėl neseniai į Lenkiją įskridusių dronų.
„Jei kita raketa ar orlaivis be leidimo – tyčia ar per klaidą – įskris į mūsų erdvę, jis bus numuštas, o nuolaužos nukris NATO teritorijoje. Būkite malonūs čia atėję nedejuoti. Jūs buvote įspėti“, – perspėjo Lenkijos užsienio reikalų ministras.
Lietuvos prezidentas ne toks griežtas kaip kaimynai lenkai.
„Jeigu grasinimą arba įspėjimą panaudosi, o po to pažado nevykdysi, tai bus visiška katastrofa. Todėl geriausia yra mažiau šnekėti, mažiau daryti tuščių deklaracijų, o savo veikla prisidėti prie rytinio flango saugumo“, – paaiškino prezidentas Gitanas Nausėda.
Rusijos dronas neseniai pažeidė ir Rumunijos oro erdvę. Visos šalys sulaukė kitų Europos valstybių palaikymo.
„Prezidentui Vladimirui Putinui sakau: jūsų neapgalvoti veiksmai kelia tiesioginės ginkluotos konfrontacijos tarp NATO ir Rusijos riziką. Esame budrūs, ryžtingi. Ir jei mums reikės susidurti su lėktuvais, kurie veikia NATO oro erdvėje be leidimo, tai padarysime. Jungtinė Karalystė palaiko savo draugus“, – pabrėžė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper.
Amerika kartoja – NATO gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą.
„Jungtinės Valstijos palaiko mūsų NATO sąjungininkus, susidūrusius su oro erdvės pažeidimais ir noriu pasinaudoti šia pirmąja proga pakartoti bei pabrėžti, kad Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkai gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Rusija privalo skubiai nutraukti tokį pavojingą elgesį“, – pabrėžė JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose Michaelas Waltzas.
NATO nariai pasirašė bendrą pareiškimą, kuriuo įspėjo Rusiją, kad eskalacinio pobūdžio oro erdvės pažeidimai ties rytiniu flangu privalo liautis.
„Nenorime, kad Rusija tęstų šį pavojingą elgesį – tyčinį ar netyčinį“, – sakė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Aljansas Kremlių taip pat perspėjo panaudosiantis visas būtinas karines ir nekarines priemones grėsmėms atremti.
