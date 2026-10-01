Rusija: Europos ginklų gamyklos gali tapti taikiniais

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad ginklus Kyjivui gaminančios ginklų gamyklos neturėtų manyti, kad yra saugios vien dėl to, kad yra už Ukrainos ribų.
Šis įspėjimas sulaukė griežtos už gynybą atsakingo Europos Komisijos nario Andriaus Kubiliaus reakcijos. Jis pareiškė, kad Rusijos smūgis tokiems objektams NATO teritorijoje galėtų aktyvuoti 5-ąjį straipsnį, t. y. Aljanso kolektyvinės gynybos nuostatos taikymą.
„Jei Rusija smogtų mūsų gamykloms Europos teritorijoje, tai būtų 5-asis straipsnis“, – pareiškė A. Kubilius Lenkijos televizijai Europos Parlamento Saugumo ir gynybos komiteto posėdžio paraštėse.
Europoje vis labiau didėja susirūpinimas dėl Rusijos hibridinių operacijų, o retorika tarp Maskvos ir NATO tampa vis labiau konfrontacinė.
Atmetė paliaubas
Maskvai intensyvinant savo oro smūgių kampaniją prieš Kyjivą, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atmetė tolimojo nuotolio smūgių paliaubų su Ukraina galimybę.
„Mums sakoma: „Tegul jie nustoja smogti jūsų naftos perdirbimo gamykloms, o jūs nebesmogsite jų laivams“. Tai tiesiog juokinga“, – pareiškė V. Putinas Valdajaus politiniame forume.
Paklaustas apie Rusijos atsakymą į šią idėją, jis atsakė: „Ne“.