Rusės Anos Netrebko pasirodymas JK Karališkojoje operoje išprovokavo proukrainietišką protestą

Protestuotojai per Giacomo Puccini operos „Toska“ premjerą prie teatro laikė Ukrainos vėliavas ir plakatus su užrašais „Kol Netrebko dainuoja, Ukraina kraujuoja“ ir „Nustokite šlovinti Rusijos agresorių kultūrą“.
A. Netrebko 2008 metais iš rusų prezidento Vladimiro Putino gavo apdovanojimą, tačiau nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rusijoje nekoncertuoja.
Niujorko „Metropolitan Opera“ po Rusijos invazijos atsisakė A. Netrebko, laikomos viena geriausių pasaulio operos dainininkių, paslaugų. Ji padavė šį teatrą į teismą, teigdama, kad susidūrė su diskriminacija dėl lyties ir tautybės.
Atlikėja ir toliau dainavo daugelyje garsiausių teatrų, o vasario mėnesį pirmą kartą per šešerius metus pasirodė JAV Palm Bičo operos rečitalyje.
Praėjusį mėnesį grupė Britanijos įstatymų leidėjų ir kitų asmenų, įskaitant buvusią Naujosios Zelandijos ministrę pirmininkę Helen Clark, paragino Karališkąjį baletą ir operą atšaukti jos pasirodymus, kurie buvo pirmieji su šia kompanija nuo 2019 metų.
Ji taip pat turėtų gruodį pasirodyti Londono operos teatre G. Puccini „Turandot“ pastatyme ir surengti rečitalį birželį.
Kompanija atsisakė planų kitais metais Tel Avive rodyti naują „Toskos“ pastatymą, kai beveik 200 darbuotojų ir atlikėjų paprieštaravo dėl Izraelio karo Gazos Ruože.
Naujausi komentarai