Londone keli tūkstančiai žmonių protestavo prieš Trumpą

Londono Metropoliteno policijos duomenimis, proteste dalyvavo apie 5000 žmonių.
Tuo metu, kai Vindzoro pilyje maždaug už 35 kilometrų į vakarus nuo Londono D. Trumpui buvo patiestas raudonas kilimas, demonstracijos dalyviai žygiavo Didžiosios Britanijos sostinės centre, norėdami parodyti panieką JAV prezidentui pirmąją jo kelionės dieną.
„Mes, manau, protestuojame prieš viską, kas susiję su Donaldu Trumpu (...) Jis sėja destrukciją ir netvarką visoje Žemėje (...) Jei Trumpo idėjos apims mūsų visuomenę, tuomet galime kalbėti apie fašizmą Didžiojoje Britanijoje“, – sakė 67 metų buvęs mokytojas Dave'as Lockettas.
Ankstyvą popietę protestuotojai susirinko prie BBC būstinės, vėliau patraukė į Parlamento aikštę ir ten surengė mitingą, kuriam vadovavo žinomas komikas Nishas Kumaras ir tiklalaidininkė Coco Khan, kalbėjo įvairūs pranešėjai. Tarp jų buvo naujasis Žaliųjų partijos lyderis Zackas Polanski, patyręs kairiųjų pažiūrų įstatymų leidėjas Jeremy Corbynas ir aplinkosaugos aktyvistas rašytojas George'as Monbiotas. Tarp dalyvių buvo daug palestiniečių šalininkų.
Demonstraciją suorganizavo grupė „Stop Trump Coalition“, ją parėmė įvairios organizacijos, įskaitant „Amnesty International UK“, „Black Lives Matter UK“, „Palestine Solidarity Campaign“ ir „Greenpeace“.
Organizatoriai kėlė klausimą, kodėl D. Trumpas per savo vizitą beveik nebus Londone.
„Nes jis žino, kad prieš jį protestuojame“, – sakoma jų pareiškime prieš eitynes. „Vietoj to jis slėpsis ir vienas liūdnai pasivažinės karieta Vindzore, parado niekas net nematys. Taip yra dėl mūsų protesto galios“, – teigė jie.
Londono Metropoliteno policija pasiuntė daugiau nei 1600 pareigūnų, įskaitant 500 iš kitų pajėgų, kad užtikrintų saugumą per demonstraciją.
(be temos)
(be temos)
(be temos)