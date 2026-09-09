Respublikonų kadencijos vidurio rinkimų statymas – Donaldas Trumpas

Dvi dienas truksiantis suvažiavimas yra skirtas įtikinti respublikonų lyderio šalininkus, kad jis faktiškai dalyvauja lapkričio 3 dieną vyksiančiuose rinkimuose, kai respublikonai gali prarasti Atstovų Rūmų kontrolę ir turės grumtis dėl Senato kontrolės išlaikymo.
„Taigi, ko aš tikrai noriu, kad padarytumėte: prašom apsimesti, kad aš esu balsavimo biuletenyje, – neseniai per mitingą Pietų Karolinoje sakė D. Trumpas. – Tiesiog ateikite ir balsuokite. Tai labai svarbu.“
JAV rinkimų rezultatus stebintis tinklapis „Decision Desk HQ“ prognozuoja, kad demokratai laimės kovą dėl Atstovų Rūmų ir juose turės 230 vietų, o respublikonams liks 205 vietos. Dėl Senato nurodoma, kad demokratai turėtų laimėti 51 vietą, o respublikonai – 49. Prognozė dėl Senato, respublikonų perspektyvoms ir toliau prastėjant, buvo pakoreguota – anksčiau buvo numatomas santykis 50:50.
D. Trumpas, kurio reitingas, remiantis naujausiomis apklausomis, siekia vos 33 proc., kalbės abu suvažiavimo arenoje „American Airlines Center“ vakarus.
Jo iššūkis – sutelkti jam asmeniškai lojalius rinkėjus, neatstumiant nepriklausomų rinkėjų, kurie jau nusivylė jo prezidentavimu dėl infliacijos, daugiau nei 4 dolerius (2,5 euro) už galoną (3,785 l) siekiančių benzino kainų ir besitęsiančio karo su Iranu.
„Daugelis Trumpo šalininkų balsuoja tik tada, kai jis yra balsavimo biuletenyje“, – naujienų agentūrai AFP sakė Amerikos katalikiškojo universiteto politikos profesorius Matthew Greenas.
„Jie nėra užkietėję respublikonų rinkėjai; jie yra užkietėję Trumpo rinkėjai. Taigi, šiuo atžvilgiu prasminga iškelti Trumpą, tikintis, kad tie žmonės ateis balsuoti lapkritį“, – sakė jis.
Tačiau M. Greenas skeptiškai vertino galimybę, kad prašymas šalininkams įsivaizduoti D. Trumpą savo balsavimo biuleteniuose padės atsverti bendrai silpnas jo pozicijas.
„Kai turi kiek daugiau nei 30 proc. ar maždaug 35 proc., tai tradiciškai asocijuojasi su labai blogais kadencijos vidurio rinkimais tavo partijai“, – sakė jis apie 80-mečio D. Trumpo reitingus.
D. Trumpo šou
Pradedamas susitikimas Dalase yra pirmasis respublikonų nacionalinis suvažiavimas, surengtas specialiai kadencijos vidurio rinkimams, nors demokratai panašius susitikimus bandė rengti praėjusio amžiaus 8-ajame ir 9-ajame dešimtmečiuose.
Jokie kandidatai nebus nominuoti, jokie oficialūs partijos reikalai neplanuojami.
Vietoje to organizatoriai suplanavo tai, ką būtų galima pavadinti dviejų vakarų televiziniu mitingu D. Trumpo pasiekimams ir respublikonų kandidatams pareklamuoti.
Tikimasi, kad dalyvaus daugiau nei 100 Atstovų Rūmų narių ir kandidatų; abu vakarus numatyta po daugiau kaip 50 kalbėtojų ar pristatymų.
D. Trumpas pasakys trečiadienio pagrindinę kalbą ir sugrįš ketvirtadienio finalui po viceprezidento J. D. Vance'o (Dž. D. Vanso) kalbos. Programoje taip pat numatytos vyriausybės narių, Kongreso lyderių ir kandidatų atidžiai stebimuose Atstovų Rūmų ir Senato rinkimuose kalbos.
Respublikonai planuoja pabrėžti mokesčių mažinimą, imigracijos kontrolę, gamybą ir receptinių vaistų kainas, kartu vaizduojant demokratus kaip pavojingai nutolusius į politinio spektro kairę.
Tačiau kai kurie respublikonai privačių pokalbių metu užsimena, jog viliasi, kad D. Trumpas laikysis šio scenarijaus, o ne leisis į kalbas apie asmenines nuoskaudas ir nukrypimus nuo temos, kaip nuolat būna per jo pasirodymus.
Likti namuose
Atvyksta ne visi.
Daug įstatymų leidėjų, dalyvaujančių atkakliose rinkimų lenktynėse, nusprendė, kad likus mažiau nei dviem mėnesiams iki balsavimo dienos, laiką geriau leisti kampanijos renginiuose namuose.
M. Greenas sakė, kad pažeidžiami respublikonai turi dvi priežastis laikytis atstumo: D. Trumpo nepopuliarumą ir brangių dienų praradimo savo apygardose kainą.
„Jei esate respublikonas, kandidatuojantis „svyruojančioje“ apygardoje, tikriausiai norite kuo labiau atsiriboti nuo Trumpo“, – sakė jis.
Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas pripažino dilemą, sakydamas, kad kai kuriems nariams reikia likti namuose, nes tai yra „kritinis laikas“ prieš pat išankstinio balsavimo įsibėgėjimą visoje šalyje.
Dalyvaujančių respublikonų taip pat paprašyta sumokėti bent 25 tūkst. dolerių (21,5 tūkst. eurų) už bilietus ir nakvynę.
Renginys taip pat yra didžiulė lėšų rinkimo galimybė – apvalaus stalo diskusija su D. Trumpu kainuoja 250 tūkst. dolerių (215 tūkst. eurų) vienam asmeniui, o nuotraukos su prezidentu siūlomos už 88,6 tūkst. dolerių (76,3 tūkst. eurų).
Ir net D. Trumpo žadėta nacionalinė televizijos transliacija susiduria su neįprastai grėsmingu varžovu: abu suvažiavimo vakarai sutampa su amerikietiškojo futbolo Nacionalinės futbolo lygos (NFL) sezono atidarymo rungtynėmis.
„Praleisti tris ar keturias dienas ne savo apygardoje, kad nuvyktum į suvažiavimą, nėra geras būdas praleisti laiką, jei susiduriate su įtempta (kova dėl) perrinkimo“, – pridūrė M. Greenas.
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