Respublikonai nepritaria karo veiksmams dėl Grenlandijos

Jutos senatorius Johnas Curtisas trečiadienį socialiniame tinkle X parašė, kad svarbu stiprinti partnerystę su Danija ir Grenlandija, bet karinės jėgos panaudojimą vadino nederamu ir nebūtinu bei sakė to nepalaikysiąs.
Maždaug 56 tūkst. gyventojų turinti Grenlandija yra NATO sąjungininkės Danijos autonominė teritorija.
Įstatymų leidėjas respublikonas Donas Baconas iš Nebraskos teigė, kad administracijos kalbos apie Grenlandiją yra žalingos ir kelia pavojų atstumti NATO partneres. Jis CNN sakė, kad mintis aneksuoti Grenlandiją yra vienas kvailiausių dalykų, jo girdėtų iš Baltųjų rūmų per pastaruosius metus, ir paragino kitus respublikonus pareikšti administracijai, kad ji eina klaidingu keliu.
Luizianos senatorius Johnas Kennedy po valstybės sekretoriaus Marco Rubio susitikimo su įstatymų leidėjais sakė, kad net ir „kukliai protingas devintokas“ žinotų, jog įsiveržimas į Grenlandiją būtų didžiausia ginkluota kvailystė. Jo teigimu, nei D. Trumpas, nei M. Rubio nėra tokie kvaili, kad planuotų invaziją, bet neatmetė pastangų siekti naujo teisinio JAV ir Grenlandijos bendradarbiavimo gynybos srityje pamato.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen perspėjo, kad jeigu JAV užpultų Grenlandiją, tai reikštų NATO ir po Antrojo pasaulinio karo susiformavusios saugumo tvarkos pabaigą.
D. Trumpas tvirtina, kad Jungtinėms Valstijoms reikia Grenlandijos nacionalinio saugumo sumetimais. Danija, Grenlandijos vyriausybė, Europos Sąjunga bei kelios Europos šalys atmeta D. Trumpo pretenzijas. Diskusijos atsinaujino po neseniai JAV įvykdytos karinės operacijos Venesueloje.
