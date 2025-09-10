 Radoslawas Sikorskis: Rusijos įsiveržimas į NATO narės oro erdvę nebuvo atsitiktinis įvykis

2025-09-10 18:23
BNS inf.

 Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis (Radoslavas Sikorskis) trečiadienį pareiškė, kad naktį įvykęs Rusijos dronų įsiveržimas į NATO šalies oro erdvę nebuvo atsitiktinis įvykis.

„Neabejojame, kad tai nebuvo atsitiktinis įvykis (...). Turime reikalą su beprecedenčiu išpuolio ne tik Lenkijos, bet ir NATO bei Europos Sąjungos (ES) teritorijoje atveju“, – žurnalistams nurodė ministras.

Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad per naktį nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų, pasak jo, trys dronai buvo numušti.

