Nawrockis: Lenkija pasirengusi numušti rusų dronus

Laidų vedėja Rita Cosby lenkų lyderio paklausė, ar Varšuva numuštų Rusijos karinį orlaivį, tyčia įskridusį į Lenkijos oro erdvę ir nepaisiusį įspėjimo ją palikti.
„Jei tokia provokacija įvyktų ir jei Rusijos dronai keltų grėsmę Lenkijos žmonėms, tuomet lenkų ginkluotosios pajėgos, palaikydamos ryšį su mūsų sąjungininkais, bet taip pat ir aš, kaip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, tikrai kovosime su tokiais dronais“, – atsakė K. Nawrockis. Jis pabrėžė: „Nenorime, kad būtų kertamos mūsų sienos.“
Prezidentas apkaltino Kremlių peržengiant raudonąsias linijas, atkreipdamas dėmesį į daugybę NATO oro erdvės pažeidimų rugsėjį, taip pat į praskridimą virš Vokietijos karinio jūrų laivyno fregatos „Hamburg“ per Aljanso karines pratybas Baltijos jūroje.
K. Nawrockis teigė, kad tokie incidentai turėtų sustiprinti ir taip tvirtą Aljanso įsitikinimą, kad valstybės narės turėtų kartu priešintis Rusijai. „Mes tai darome“, – pridūrė jis.
Rusijai naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją paleidus į Lenkiją dronų, Varšuvos atsako dalis buvo NATO sutarties 4-ojo straipsnio aktyvavimas.
„Po mano pasiūlymo Lenkijos vyriausybei ir mūsų sąjungininkams buvo aktyvuotas 4-asis straipsnis, ir tikiuosi, kad to pakaks, bet šiais neeiliniais laikais turime būti pasirengę veikti kartu ir būti pasirengę atremti smūgį“, – komentuodamas šį žingsnį „Newsmax“ pažymėjo K. Nawrockis.
Toliau jis pareiškė esą įsitikinęs, kad prireikus sąjungininkai pritaikys 5-ąjį straipsnį, ir pridūrė, kad tokią garantiją jis gavo iš NATO narių.
Pasak K. Nawrockio, įsiveržimas, kurį Lenkija laiko provokacija, buvo ne klaida, o tikslingas Rusijos žingsnis – tokį vertinimą anksčiau pateikė ir kiti aukšto rango Lenkijos pareigūnai.
Interviu vyko JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad NATO šalys turėtų numušinėti į Aljanso erdvę įsiveržusius rusiškus orlaivius. K. Nawrockis savo ruožtu pavadino tai proveržiu ir sakė, kad yra patenkintas JAV vadovo pozicija.
„Aš, kaip ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas, manau, kad sienos yra šventos“, – pridūrė K. Nawrockis.
