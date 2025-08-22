Putinui reikia užbaigti karą Ukrainoje?

Ramūnas Rauktys, Prancūzijos užsieniečių legiono specialiųjų operacijų pajėgų karys, sako, kad visgi minėtos derybos buvo tikras lūžio taškas. Jo teigimu, Rusija jau išsekusi toliau kariauti, o tai pagrindžia objektyvūs duomenys.
„Situacija nerami, bet keičiasi. Žinoma, mes negalime pasitikėti Putinu, kuris nuo 2007–2008 m. daug kartų įrodė, kad nuolat laužo savo įsipareigojimus. Tačiau vyksta kai kas gero. Matome ES lyderių vienybę. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė, kad įvyko du esminiai lūžiai: pamatėme, kad atgijo Rusijos grėsmė ir krito pasitikėjimas JAV. Dabar esame revoliucinėje stadijoje, kurdami globalią karinę Europą, kurios anksčiau nebuvo“, – komentuoja R. Rauktys.
Karys sako, kad 2022 m., kai Rusija įžengė į Ukrainą, ukrainiečiai parodė išskirtinę drąsą, vienybę, mobilizavosi, priėmė taktinius sprendimus ir todėl nuo tų pačių metų lapkričio iki šių dienų Rusija nepasiekė esminių pergalių. Agresorė sugebėjo užimti tik kiek mažiau nei 1 proc. Ukrainos teritorijos.
„Ukrainiečių ir europiečių dėka sugebėjome sustabdyti Putino invaziją“, – pozityviai vertina ekspertas.
Jo teigimu, Ukrainoje šiuo metu yra apytiksliai 880 tūkst. karių, o okupantų fronte veikia apie 600 tūkst. Tai nereiškia, kad visi 880 tūkst. šią akimirką pasirengę kovoti – kai kurie ilsisi, kai kurie sveiksta po sužeidimų, tačiau, pasak pašnekovo, net ir tokiu atveju Rusai su tokiomis savo pajėgomis negali padaryti nieko daugiau, tik laimėti šiek tiek teritorijos.
„Rusai neturi kiekybinės persvaros, su kuria galėtų padaryti esminių lūžių“, – įsitikinęs R. Rauktys.
„Putinas nebeturi resursų. Pagal dabartinius su dirbtiniu intelektu atliktus skaičiavimus, liko metai ir Rusijos resursai, kurie jau ir taip nedideli, išseks. Jiems nebeužtenka einamųjų lėšų. Dabar jie naudoja per 20 metų sukauptas lėšas. Gal dar gali kažkiek pasiskolinti iš Kinijos, tačiau išlaidos labai didelės. Jie nieko nebegali padaryti fronte“, – Prancūzijos užsieniečių legiono specialiųjų operacijų pajėgų karys.
Jis neabejoja, kad rusai tą irgi supranta ir todėl ieško sprendimų. Ir nors šį režimą jis vadina „tobuliausiu“ pasaulyje – dėl melagysčių, šantažo, papirkinėjimo ir kitų iš Sovietų Sąjungos
perimtų dalykų, visgi yra tikras, kad Rusijos propagandos mašina taip pat nebe tokia efektyvi, nes europiečiai ima ją perprasti. Pasak kario, Putinas dar gali šiek tiek pasimaivyti, tačiau yra priverstas ieškoti, kaip nutraukti karą, nes puikiai supranta, kad kuo ilgiau jį tęs, tuo brangiau bus šalies karinę ekonomiką grąžinti į civilinę.
„Putiną spaudžia laikas ir pinigai“, – agresoriaus situaciją apibendrina R. Rauktys.
Dabartinę situaciją jis vadina pabaigos pradžia. Prie to, kad Rusija buvo įvaryta į kampą, sako karys, labiausiai prisidėjo patys ukrainiečiai.
„Ukrainos kariuomenė savo drąsa ir taktiniais sprendimais parodė, kad ji sugeba gintis. Jei invazijos pradžioje ji būtų buvusi tokio lygio, kaip yra dabar, Rusija net nebūtų pajėgusi įžengti į Ukrainą. Todėl baigus karą išsaugoti būtent tokios apimties Ukrainos kariuomenę bus pati didžiausia saugumo garantija. Europa negali leisti jos sumažinti“, – akcentuoja R. Rauktys.
