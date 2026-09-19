Šiaurės rytinėje Meklenburgo-Pomeranijos žemėje bus renkamas naujas parlamentas. Dėl pergalės čia atkakliai varžosi AfD ir dabartinės žemės ministrės pirmininkės Manuelos Schwesig socialdemokratai (SPD). AfD kelis mėnesius pirmavo apklausose, tačiau paskutiniame rinkimų kampanijos etape SPD išsiveržė į priekį.
„Meklenburgas-Pomeranija vėl suklestės, kai bendradarbiaujant su AfD vėl bus pradėtos tiekti nebrangios ir patikimos dujos per „Nord Stream“, – šeštadienį platformoje „X“ parašė Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasiuntinys tarptautiniam ekonominiam bendradarbiavimui Kirilas Dmitrijevas. – Mažesnės sąskaitos už energiją, daugiau darbo vietų ir spartesnis ekonomikos augimas.“
Praeityje Maskva siūlė, panaikinus sankcijas, atnaujinti pigių dujų tiekimą Vokietijai Baltijos jūra nutiestais „Nord Stream“ dujotiekiais.
Po 2022 m. sprogimų, apgadinusių „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ vamzdynus, iš keturių dujotiekių gijų nepažeista liko tik viena. Ji šiuo metu nenaudojama.
„Gana Vokietijos energetinės ir pramoninės savižudybės“, – rašė K. Dmitrijevas, reaguodamas į AfD pirmininkės Alice Weidel įrašą, kuriame ji ragino siekti politinių permainų Meklenburge-Pomeranijoje.
K. Dmitrijevas taip pat yra vienas pagrindinių V. Putino derybininkų derybose su Jungtinėmis Valstijomis dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo.
V. Putinas ne kartą yra palankiai atsiliepęs apie AfD, tačiau Maskva neigia besikišanti į kitų šalių rinkimus.
K. Dmitrijevas 2027 m. planuoja verslo forumą su vokiečiais
AfD, kaip ir populistinis Sahros Wagenknecht aljansas (BSW), ragina atnaujinti rusiškų dujų tiekimą Vokietijai ir teigia, kad pigesni Rusijos energijos ištekliai būtų naudingi Vokietijos ekonomikai.
Tačiau sekmadienio žemės parlamento rinkimai neturės tiesioginės įtakos šiam klausimui. Rusiškoms dujotiekiais tiekiamoms dujoms taikomos Europos Sąjungos (ES) sankcijos.
K. Dmitrijevas neseniai paskelbė apie planus 2027 m. surengti verslo forumą, kuriame dalyvautų Vokietijos, JAV ir Rusijos atstovai. Pasak jo, susidomėjimą jau išreiškė daugiau kaip 20 Vokietijos bendrovių.
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