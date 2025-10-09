Putinas pagaliau pripažino, kad Rusija gruodį numušė Azerbaidžano lėktuvą

Tai – pirmasis Rusijos kaltės pripažinimas dėl šios katastrofos.
V. Putinas pareiškė, kad incidento naktį Rusija panaudojo raketas Ukrainos dronams sunaikinti ir kad jos sprogo „už kelių metrų“ nuo orlaivio.
„Rusija tokiais tragiškais atvejais padarys viską, kas būtina, kad atlygintų žalą, o visų pareigūnų veiksmai bus teisiškai įvertinti“, – sakė jis.
V. Putinas šį pareiškimą padarė susitikime su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Aliyevu (Ilchamu Alijevu) Tadžikistano sostinėje Dušanbėje, kur abu prezidentai dalyvauja buvusių Sovietų Sąjungos valstybių viršūnių susitikime.
Azerbaidžano avialinijų keleivinis lėktuvas sudužo 2024 metų gruodžio 25 dieną, skrisdamas iš Baku į Grozną, Rusijos Čečėnijos Respublikos sostinę.
Azerbaidžano valdžia pranešė, kad į lėktuvą netyčia pataikė Rusijos oro gynybos raketos, o tada jis bandė nusileisti vakarų Kazachstane ir sudužo.
Žuvo 38 iš 67 lėktuve buvusių žmonių.
Kremlius po to atsiprašė I. Aliyevo, kad incidentas įvyko Rusijos oro erdvėje, tačiau neprisiėmė atsakomybės už katastrofą
Tuo tarpu I. Aliyevas kritikavo Maskvą už bandymą „užglaistyti“ incidentą.
(be temos)