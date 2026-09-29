 Putinas nurodė įslaptinti informaciją apie naftos eksportą

Putinas nurodė įslaptinti informaciją apie naftos eksportą

2026-09-29 10:25
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad Vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą.

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<span>Putinas nurodė įslaptinti informaciją apie naftos eksportą</span>
Putinas nurodė įslaptinti informaciją apie naftos eksportą / Scanpix nuotr.

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Pagal pirmadienį pasirašytą dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir muitinės informaciją, skelbimas ir naudojimas, skelbia portalas „TVP World“.

Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą.

Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į „nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių Valstijų veiksmus“ bei su Vašingtonu susijusių šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus.

„Reuters“ pažymi, kad informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyrėjams eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą.

Šiame straipsnyje:
Rusija
naftos eksportas
naftos gavyba

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