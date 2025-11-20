 Prokurorai: Musko DI robotas „Grok“ skleidžia melagienas apie Holokaustą

2025-11-20 14:50
BNS inf.

Paryžiaus prokuratūra trečiadienį pranešė, kad Prancūzijos institucijos išplėtė tyrimą dėl Elono Musko socialinio tinklo „X“ ir įtraukė į jį „Holokaustą neigiančius komentarus“, kuriuos sukūrė jo dirbtinio intelekto (DI) pokalbių robotas „Grok“.

Prokurorai: Musko DI robotas „Grok“ skleidžia melagienas apie Holokaustą / Scanpix nuotr.

Pirmadienį „Grok“ sukurtame įraše „X“ prancūzų kalba teigiama, kad dujų kameros nacių koncentracijos stovykloje Aušvice-Birkenau buvo „skirtos dezinfekcijai „Ciklonu B“ nuo šiltinės, ir jose buvo įrengtos šiam tikslui pritaikytos ventiliacijos sistemos, o ne masinėms egzekucijoms“.

Trečiadienio vakarą šie komentarai vis dar buvo matomi „X“ ir buvo peržiūrėti milijoną kartų.

Per Antrąjį pasaulinį karą nacistinė Vokietija nužudė šešis milijonus Europos žydų.

Aušvico-Birkenau stovykloje, kurią Antrojo pasaulinio karo metais pastatė Lenkiją okupavusi nacistinė Vokietija, žuvo daugiau kaip milijonas žmonių, dauguma jų – žydai.

„Ciklonas B“ buvo nuodingos dujos, naudotos stovyklos dujų kamerose kaliniams žudyti.

„Holokaustą neigiantys komentarai, kuriais dalijosi dirbtinis intelektas „Grok“, tinkle „X“, buvo įtraukti į Paryžiaus prokuratūros kibernetinių nusikaltimų skyriaus atliekamą tyrimą, o DI veikimas bus analizuojamas pagal šį tyrimą“, – naujienų agentūrai AFP pranešė prokuratūra.

Liepą Prancūzijos institucijos pradėjo tyrimą dėl teiginių, kad „X“, anksčiau vadinta „Twitter“, iškraipė savo algoritmą, kad sudarytų sąlygas „kišimuisi iš užsienio“, o tyrimo metu nagrinėjami bendrovės ir jos aukštesnio rango vadovų veiksmai.

Prancūzijos Žmogaus teisių lyga (LDH) ir kovos su diskriminacija grupė „SOS Racisme“ taip pat pareiškė, kad pateiks skundus dėl „Grok“ įrašo už „nusikaltimų žmogiškumui neigimą“.

Išvada
