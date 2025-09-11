Princas Harry ir karalius po ilgo laiko susidūrė akis į akį: paviešintos susitikimo detalės

Kaip skelbia portalas „People“, Sasekso hercogas buvo pastebėtas automobiliu atvykstantis į savo tėvo rezidenciją Londone. Tai buvo pirmas kartas, kai tėvas ir sūnus susitiko asmeniškai nuo 2024 m. vasario mėn., praėjus kelioms dienoms po to, kai 76 metų karalius Charlesas atskleidė, kad jam yra gydomas vėžys.
Tėvo ir sūnaus susitikimas truko apie 55 minutes. Po susitikimo Bakingamo rūmai patvirtino, kad karalius gėrė arbatą su princu Harry, ir pridūrė, kad daugiau detalių nebus dalinamasi. Princo Harry atstovas pakartojo tą patį, pabrėždamas, kad tėvas ir sūnus susitiko prie arbatos, ir kad jokių papildomų komentarų nebus.
Tėvas ir sūnus abu buvo Londone trečiadienį.
Susitikimas buvo svarbus momentas tėvui ir sūnui. Artimi princo Harry šaltiniai, sakė portalui „People“, kad karalius Charlesas nekėlė jo skambučių, o žinutės liko neperskaitytos. Gegužės mėnesį princas Harry išreiškė viešą norą susitaikyti: „Labai norėčiau susitaikyti su savo šeima“, – sakė jis.
Jis taip pat pripažino, kad kai kurie jo veiksmai pastaraisiais metais, įskaitant memuarų „Spare“ rašymą, apsunkino jo šeimos narių bendravimą su juo.
Princas Harry Jungtinėje Karalystėje lankėsi kelis kartus per pastaruosius 19 mėnesių, tačiau jo kelionės neapėmė susitikimų su artimiausiais karališkaisiais giminaičiais. Praėjusį rugpjūtį jis dalyvavo savo dėdės lordo Roberto Felloweso laidotuvėse, ir nors princas Williamas taip pat dalyvavo, broliai liko atskirti.
Kai kurie artimi karališkieji stebėtojai ir viešai neatskleisti asmenys mano, kad atėjo laikas jiems susitikti ir pasikalbėti akis į akį. Karalius Charlesas, praktikuojantis krikščionis ir Anglijos bažnyčios vadovas bei ilgametis vienybės šalininkas, turėtų žengti pirmąjį žingsnį. Tačiau jis susiduria su gyvybei pavojinga liga ir, žinoma, yra institucijos, kurią princas Harry kritikavo savo knygose ir interviu, vadovas. „Norėčiau manyti, kad karalius tinkamu metu žengs tą žingsnį susitaikymo link su Harry“, – anksčiau šiais metais „People“ sakė istorikas daktaras Edas Owensas, knygos „After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself?“ autorius.
Nors princo Harry ir karaliaus Charleso susitikimas yra teigiamas žingsnis, įtampa tarp Harry ir jo brolio, princo Williamo, išlieka. Nors broliai pirmadienį buvo tik už aštuonių mylių vienas nuo kito, jų nesantaika išlieka gili. Robertas Lacey, knygos „Battle of Brothers“ autorius, neseniai „People“ sakė: „Nesantaika yra labai gili ir labai ilgalaikė. Ji nepasikeis, mano nuomone, kol Harry nepadarys žingsnio ir neatsiprašys.“ Istorikė Amanda Foreman pridūrė: „Visi nori, kad tai įvyktų jų sąlygomis, bet būtent tai daro tą neįmanoma.“
