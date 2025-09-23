SVR savo pareiškime teigė, kad NATO telkia karius kaimyninėje Rumunijoje ir Ukrainos Odesos uostamiestyje, kad numalšintų protestus po sekmadienio rinkimų arba rengiantis rinkimams, kurie vyks lapkričio mėnesį Moldovos separatistiniame prorusiškame Uždniestrės regione.
„Eurobiurokratai Briuselyje yra pasiryžę priversti Moldovą laikytis jų rusofobiškos politikos. Jie ketina tai padaryti bet kokia kaina, įskaitant karių dislokavimą ir faktinę šalies okupaciją“, – teigė šnipinėjimo agentūra.
Šis teiginys pasirodė po pirmadienį Moldovoje surengtų masinių policijos reidų, per kuriuos teisėsaugos institucijos suėmė 74 asmenis, vykdydamos, jų teigimu, tyrimą baudžiamojoje byloje dėl Rusijos remiamų pastangų kurstyti neramumus šalyje.
Moldovos valdžia, įskaitant proeuropietišką prezidentę Maią Sandu, apkaltino Maskvą, kad ši už pinigus perka vietinių gyventojų balsus ir moko moldavų jaunimą organizuoti smurto akcijas per rinkimus.
Pirmadienį „Bloomberg“ pranešė, kad gavo dokumentus, kuriuose išdėstyti įtariami Rusijos planai organizuoti protestus, vykdyti dezinformacijos kampanijas ir verbuoti Moldovos rinkėjus užsienyje.
SVR, panašu, užsiminė apie tuos pranešimus teigdama, kad „grubus Briuselio ir Kišiniovo vykdomas rinkimų rezultatų klastojimas išves nusivylusius Moldovos piliečius į gatves“.
„Tokiu atveju prezidentės Maios Sandu prašymu Europos valstybių ginkluotosios pajėgos privers Moldovos gyventojus paklusti diktatūrai po eurodemokratijos vėliava“, – pridūrė šnipinėjimo agentūra, nepateikdama įrodymų.
SVR dažnai skelbia plačius pareiškimus apie tariamus Vakarų sąmokslus. Liepos mėnesį ji apkaltino NATO militarizuojant Moldovą ir stumiant šalį į konfrontaciją su Rusija.
Pernai prezidentės M. Sandu pastangomis Moldova pradėjo derybas dėl stojimo į ES.
Naujausi komentarai