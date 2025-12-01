 Kyjivas: Rusija naudojasi švietimo projektais skleisti propagandą

Kyjivas: Rusija naudojasi švietimo projektais skleisti propagandą

2025-12-01 10:01
Jūras Barauskas (ELTA)

Rusija naudojasi rusų kalbos mokymo programomis, kurios vykdomos Azijos ir Afrikos šalyse, kad galėtų išplėsti savo įtaką ir skleisti propagandą.

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras (KDC).

„Rossotrudničestvo“ pradeda naują projektą, pagal kurį Maskvos lingvistinio universiteto rusų kalbos magistrantų grupės bus siunčiamos stažuotis į įvairias pasaulio šalis. Vieną mėnesį jos dirbs Afrikos, Azijos ir Artimųjų Rytų mokyklose, universitetuose ir švietimo centruose“, – rašoma pranešime.

Nors tokios programos pristatomos kaip „kultūrinės stažuotės“, tikrasis jų tikslas yra skatinti Rusijos politinius interesus.

KDC pažymėjo, kad Rusija sistemingai naudojasi švietimo ir humanitariniais projektais, siekdama skleisti savo naratyvus, stiprinti įtaką vietos elitui ir kurti paramos tinklus tarptautinėse platformose.

Tokios iniciatyvos aktyviai įgyvendinamos Pietų pusrutulio šalyse – nuo Pietų Azijos iki Centrinės Afrikos.

„Už kultūros sklaidos tradiciškai slypi ekonominės ir karinės politinės priemonės. Šios programos iš esmės yra platesnių įtakos operacijų, kurias Kremlius vykdo per „Rusijos namų“ tinklą ir su juo susijusias organizacijas, dalis“, – pabrėžė KDC.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Kirgizijoje pradeda veikti televizijos kanalas „Nomad“, per kurį bus transliuojama Rusijos propaganda.

Rusijos propaganda
švietimo projektai

