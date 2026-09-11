Prieš BRICS viršūnių susitikimą Indijos premjeras vėl paragino Putiną užbaigti karą Ukrainoje

Kaip teigiama Indijos užsienio reikalų ministerijos pranešime, N. Modi sakė V. Putinui, kad tinkamas būdas spręsti konfliktus yra dialogas ir diplomatija. Jis pažymėjo, kad Indija yra pasirengusi remti taikos pastangas.
Dvišalės derybos vyko prieš šeštadienį prasidėsiantį dviejų dienų BRICS valstybių aukščiausiojo lygio susitikimą.
Darbotvarkėje yra ir karas Ukrainoje, nes Indijos užsienio reikalų ministerijos pranešime kalbama apie konfliktus „Juodosios jūros regione“.
Indija yra viena iš pagrindinių Rusijos naftos ir grūdų pirkėjų. Bet Rusijos ir Ukrainos smūgiai sutrikdė laivybą Juodojoje jūroje ir tai sukėlė problemų Indijai, kurios jūreiviai nukentėjo per dronų atakas.
Naujasis Delis, palaikantis glaudžius ryšius tiek su Vakarų partneriais, tiek su Maskva, nuo 2022 m. vasario, kai prasidėjo plataus masto Rusijos invazija, laikosi iš esmės pragmatiškos pozicijos šio karo atžvilgiu.
Tačiau rugpjūčio pabaigoje susitikime Kirgizijoje N. Modi sugriežtino retoriką, prieš kameras ragindamas V. Putiną nutraukti karo veiksmus. Reikia pasukti keliu nuo begalinio karo link karo galo, tada sakė jis, o V. Putinas atsakė, kad Rusija jau eina tuo keliu.
Kiek tiesmuki buvo N. Modi žodžiai šį kartą, per susitikimą Naujajame Delyje, lieka neaišku.
V. Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas patvirtino, kad buvo aptariama Ukrainos tema, pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS.
Indijos žiniasklaida nepaskelbė jokio vaizdo įrašo su N. Modi pastabomis.
Indijos pareiškime teigiama, kad N. Modi ir V. Putinas susitarė stiprinti ypatingą strateginę abiejų šalių partnerystę. Jie pažymėjo, kad bendradarbiavimas ir toliau sparčiai auga.
BRICS – tai pirmųjų penkių narių – Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos – pirmųjų raidžių santrumpa.
Ši organizacija susikūrė kaip atsvara Vakarams ir nuo to laiko išsiplėtė, įtraukdama Iraną, Egiptą, Etiopiją, Jungtinius Arabų Emyratus bei Indoneziją.
Naujajame Delyje vyksiančiame viršūnių susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama prekybai, technologijoms ir regioniniams konfliktams. Tarp dalyvaujančių lyderių yra ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.