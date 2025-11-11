Donaldas Trumpas prakalbo apie „problemas su prancūzais“

„Fox News“ vedėja Laura Ingraham klausė JAV prezidento apie kinų studentų priėmimą į JAV universitetus, teigdama, kad „tai ne prancūzai, tai kinai. Jie mus šnipinėja. Jie vagia mūsų intelektinę nuosavybę“.
Tačiau D. Trumpas staiga ją pertraukė ir pasakė: „Ar tikrai manote, kad prancūzai yra geresni? Galiu pasakyti, kad nesu tuo tikras.“
D. Trumpas, įsivėlęs į prekybos karą su Pekinu, su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu) palaikė šiltus praktinius santykius, kupinus stiprių rankų paspaudimų, abipusių paplekšnojimų per nugaras ir kelius stebint kameroms.
Rugsėjį E. Macronas Niujorke netgi tiesiogiai paskambino JAV vadovui, kad pasakytų, jog gatvėje jį užblokavo jo kolona, kai jis skubėjo į susitikimą iš Jungtinių Tautų (JT) būstinės.
Tačiau prezidentų bičiulystė kartais pašlydavo, ypač dėl to, kad D. Trumpas nepritaria E. Macrono paskelbtam Palestinos valstybės pripažinimui ir klimato politikai.
JAV vadovas taip pat spaudė Europą didinti savo gynybos finansavimą per NATO, E. Macronui su visu žemynu stengiantis išlaikyti D. Trumpo palankumą karinei paramai Ukrainai, kovojančiai su Rusijos invazija.
Duodamas interviu „Fox News“, D. Trumpas dėmesį nuo Kinijos nukreipė į Prancūzijos mokesčių politiką, kuri, anot jo, kelia problemų Jungtinėms Valstijoms.
„Mes turime daug problemų su prancūzais, kurie nesąžiningai apmokestina mūsų technologijas“, – teigė D. Trumpas.
D. Trumpas jau anksčiau yra sakęs, kad šalims, įvedusioms „diskriminacinius“ skaitmeninius mokesčius, skelbs didelius papildomus muitus.
Iki šių komentarų L. Ingraham klausinėjo D. Trumpą apie jo administracijos veiksmus dėl užsienio studentų.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) gegužę sakė, kad Vašingtonas „agresyviai panaikins vizas kinų studentams“.
Tačiau vos po kelių mėnesių D. Trumpas pareiškė, kad šalis ketina leisti atvykti 600 tūkst. kinų studentų.
