 Prancūzija po Benjamino Netanyahu laiško sako, kad jai nereikia „pamokų“ apie antisemitizmą

Prancūzija po Benjamino Netanyahu laiško sako, kad jai nereikia „pamokų“ apie antisemitizmą

2025-08-19 21:55
BNS inf.

 Prancūzijai „nėra ko mokytis kovos su antisemitizmu srityje“, antradienį pareiškė šalies Europos reikalų ministras po to, kai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) apkaltino Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną (Emaniuelį Makroną) antisemitizmo kurstymu.

Benjaminas Haddadas
Benjaminas Haddadas / AFP nuotr.

„Norėčiau labai aiškiai ir labai tvirtai pasakyti, kad šis antisemitizmo klausimas, kuris nuodija mūsų Europos visuomenes, negali būti išnaudojamas“, – sakė Benjaminas Haddadas (Benžamenas Hadadas) televizijai BFMTV.

Izraelio ministras pirmininkas laiške, su kuriuo antradienį susipažino naujienų agentūra AFP, sukritikavo E. Macroną, apkaltinęs Prancūzijos lyderį, kad jo sprendimas pripažinti palestiniečių valstybę kursto antisemitizmą.

E. Macronas liepos pabaigoje pareiškė, kad jo šalis oficialiai pripažins Palestinos valstybę per rugsėjį vyksiantį Jungtinių Tautų (JT) susitikimą, sukėlęs Izraelio pasipiktinimą.

Laiške E. Macronui B. Netanyahu teigė, kad po šio prezidento pareiškimo Prancūzijoje „smarkiai padaugėjo“ antisemitizmo apraiškų.

„Jūsų raginimas sukurti palestiniečių valstybę tik kursto šią antisemitinę ugnį. Tai ne diplomatija, tai nuolaidžiavimas. Tai atlygis už „Hamas“ teroro aktus, kuris sustiprina „Hamas“ atsisakymą išlaisvinti įkaitus, drąsina tuos, kurie grasina Prancūzijos žydams, ir kursto neapykantą žydams, dabar siautėjančią jūsų gatvėse“, – parašė laiške B. Netanyahu.

Izraelio premjeras paragino E. Macroną kovoti su antisemitizmu Prancūzijoje, sakydamas, kad jis turi „silpnumą pakeisti veiksmais, o nuolaidžiavimą – ryžtu“.

Šiame straipsnyje:
Prancūzija
antisemitizmas
Benjaminas Netanyahu
Emmanuelis Macronas
Benjaminas Haddadas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų