 Prancūzija atsiprašė JAV dėl diplomatinio nesutarimo JT

Prancūzija atsiprašė JAV dėl diplomatinio nesutarimo JT

2026-09-13 08:59
BNS inf.

Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų (JT) pranešė apgailestaujanti dėl socialiniame tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas JAV balsavimas per JT Generalinės Asamblėjos posėdį, o JAV pareigūnai šeštadienį teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą.

<span>Prancūzija atsiprašė JAV dėl diplomatinio nesutarimo JT</span>
Prancūzija atsiprašė JAV dėl diplomatinio nesutarimo JT / lev radin / Alamy nuotr.

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Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie JT penktadienį paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujanti dėl platformoje „X“ pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios JAV požiūrį į žmogaus teises.

„Prancūzija ir Jungtinės Valstijos neseniai užėmė skirtingas pozicijas per balsavimą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Šis skirtumas buvo susijęs su vienu balsavimu, o ne su žmogaus teisių gynimu“, – teigiama atstovybės pranešime anglų kalba jos interneto svetainėje.

„Vieši nuomonių skirtumai dėl vieno balsavimo netrukdo glaudžiam dialogui su Jungtinėmis Valstijomis ir nekelia abejonių mūsų istoriniu aljansu bei gebėjimu dirbti kartu siekiant taikos, stabilumo ir gerovės, taip pat ir daugiašaliuose forumuose“, – tęsiama pranešime.

Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčo buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus JAV skyrimo procesą.

„Mes atkreipiame dėmesį į Prancūzijos pareiškimą ir jį vertiname, tikimės tolesnio bendradarbiavimo siekiant bendrų vertybių ir interesų“, – naujienų agentūrai AFP anonimiškai teigė JAV Valstybės departamento pareigūnas.

JAV Valstybės departamentas buvo sustabdęs Aurelien Lechevallier (Oreljeno Leševaljė) kandidatūros patvirtinimą – Prancūzijos prezidento Emmanuel Macron (Emaniuelio Makrono) pasirinkto kandidato į naujus šalies pasiuntinius Vašingtone, turinčio pakeisti Laurent Bili (Loraną Bili).

A. Lechevallier šiuo metu eina Prancūzijos užsienio reikalų ministro Jean-Noel Barrot (Žano-Noelio Baro) kabineto vadovo pareigas.

JAV pritarimas Prancūzijos pasiuntinio kandidatūrai paprastai yra formalumas, tačiau dėl kilusio ginčo šis procesas buvo atsidūręs aklavietėje.

Liepos 24 dieną Jungtinės Valstijos buvo viena iš 10 valstybių, JT Generalinėje Asamblėjoje balsavusių prieš Volkerio Turk (Volkerio Tiurko) kadencijos pratęsimą JT žmogaus teisių komisaro pareigose, prisijungusios prie Šiaurės Korėjos, Rusijos, Nikaragvos ir kitų šalių.

„JAV anksčiau buvo žmogaus teisių švyturys. Dabar – nebe“, – platformoje „X“ rašė Prancūzijos atstovybė po to, kai Jungtinės Valstijos griežtai pasipriešino V. Turko, ne kartą kėlusio klausimų dėl JAV politikos prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) vadovavimo laikotarpiu, kadencijos pratęsimui.

Ši kritika sulaukė skubios reakcijos iš Vašingtono – praėjus kelioms dienoms JAV atstovas išėjo iš JT Saugumo Tarybos posėdžio, kai kalbą pradėjo Prancūzijos ambasadorius, taip protestuodamas prieš išsakytus komentarus.

Šiame straipsnyje:
Prancūzija
jav
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diplomatinis nesutarimas
JT Generalinės Asamblėjos posėdis
balsavimas

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