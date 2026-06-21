Po Trumpo grasinimų – įspėjimas JAV: būkite atsargūs

„Ar jie nemano, kad jei jų grasinimai turėtų kokį nors poveikį, jie nebūtų pasiekę šiandieninės beviltiškos padėties? Mes neatsižvelgiame į amerikiečių grasinimus“, – pareiškė M. B. Ghalibafas po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pagrasino smogti Iranui dėl jo paramos kovotojų grupuotei „Hezbollah“.
„Jiems vertėtų savo pareiškimuose atsargiai rinktis žodžius; mūsų ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios į juos atsakyti kitaip. Kad ir ką jie sako, mes esame tie, kurie imasi veiksmų“, – pridūrė jis.
Šveicarijoje prasidėjus taikos deryboms tarp JAV ir Irano aukšto rango pareigūnų, D. Trumpas anksčiau sekmadienį pagrasino smogti Iranui, jei šis nesustabdys kovotojų grupuotės „Hezbollah“ nuo „neramumų kėlimo“.
Nors derybos prasidėjo, dėl pastarųjų dienų susirėmimų Pietų Libane tarp Izraelio kariuomenės ir Teherano sąjungininkės „Hezbollah“ iškilo preliminaraus JAV ir Irano taikos susitarimo žlugimo grėsmė.
„Iranas privalo nedelsdamas sustabdyti savo gerai apmokamus ĮGALIOTINIUS Libane nuo neramumų kėlimo“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
„Jei jie to nepadarys, mes vėl labai smarkiai smogsime Iranui, kaip ir praėjusią savaitę, tik dar smarkiau!!!“ – pabrėžė jis.
Šeštadienį per Izraelio oro smūgius Libano rytuose ir pietuose žuvo mažiausiai 30 žmonių, o vakare kovos laikinai nurimo, kai Izraelio kariuomenei buvo įsakyta nutraukti susirėmimus su „Hezbollah“.
Iki sekmadienio vakaro nepasirodė jokių naujų pranešimų apie Izraelio smūgius ar susirėmimus.
Trečiadienį Jungtinių Valstijų ir Irano pasirašytame susitarimo memorandume numatytas karo veiksmų nutraukimas visuose frontuose, įskaitant Libaną.
Irano naujienų agentūra „Fars“ pranešė, kad dėl D. Trumpo grasinimų derybos Šveicarijoje buvo sustabdytos.
Šio teiginio kol kas nepatvirtino nė vienas oficialus šaltinis.
Irano ir JAV pasirašyto susitarimo memorandumo 1 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad abi šalys įsipareigoja „susilaikyti nuo grasinimo viena kitai jėga ar jos panaudojimo“.
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