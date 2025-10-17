Po pokalbio su Putinu JAV prezidentas atsargiai kalba apie „Tomahawk“ suteikimą Ukrainai

D. Trumpas sakė, kad Rusijos prezidentui „nepatiko“, kai jis per jų pokalbį užsiminė apie galimybę perduoti Ukrainai 1,6 tūkst. km nuotolio raketas.
Tačiau D. Trumpas suabejojo, ar Ukraina iš tikrųjų gaus trokštamų JAV pagamintų ginklų, teigdamas, kad JAV negali „išeikvoti“ savo atsargų.
„Mums jų taip pat reikia, todėl nežinau, ką galime dėl to padaryti“, – sakė jis.
Į Vašingtoną ketvirtadienį atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino, kad raketų „Tomahawk“ suteikimo grėsmė privertė Maskvą derėtis, nors jis ir susiduria su vėl besikeičiančia D. Trumpo pozicija dėl karo.
„Jau matome, kad Maskva skuba atnaujinti dialogą, kai tik išgirsta apie „Tomahawk“, – teigė V. Zelenskis ir pridūrė, kad jis taip pat susitiks su JAV gynybos bendrovėmis aptarti papildomo oro gynybos sistemų tiekimo.
Jis sakė, kad tikisi, jog D. Trumpo tarpininkaujant pasiektas taikos Artimuosiuose Rytuose susitarimas suteiks postūmį užbaigiant karą Ukrainoje.
V. Putinas pokalbio metu pasakė D. Trumpui, kad „Tomahawk“ suteikimas Ukrainai „nepakeistų padėties mūšio lauke“ ir pakenktų „taikaus sprendimo perspektyvoms“, teigė Kremliaus patarėjas užsienio reikalų klausimais Jurijus Ušakovas.
Naujausi komentarai