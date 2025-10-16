Po pasirodymų, nukreiptų prieš Putiną, sulaikyti keli Rusijos muzikantai

Popmuzikos grupė „Stoptime“ atlikdavo grupių, žinomų dėl savo nepritarimo karui Ukrainoje, dainas. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip jie Sankt Peterburgo gatvėse groja dešimtims žmonių – kai kurie iš jų dainuoja kartu, taip reikšdami kitokią nuomonę, o tai yra retas reiškinys Rusijoje.
Nuo tada, kai 2022 m. vasario mėnesį V. Putinas pasiuntė karius į Ukrainą, Rusija sustiprino jau kelis dešimtmečius vykdomą susidorojimą su žmogaus teisėmis ir žodžio laisve.
Ketvirtadienį Sankt Peterburgo teismas skyrė 18-metei vokalistei Dianai Loginovai, būgnininkui Vladislavui Leontjevui ir gitaristui Aleksandrui Orlovui trumpalaikes 12–13 dienų laisvės atėmimo bausmes „už viešosios tvarkos sutrikdymą“, suorganizavus „masinį mažiausiai 70 žmonių susibūrimą“.
„Šio renginio metu atsirado neigiami padariniai, konkrečiai buvo sutrikdytas pėsčiųjų eismas“, – tinkle „Telegram“ pažymėjo teismas.
Pasak Rusijos žiniasklaidos, dainininkės D. Loginovos atžvilgiu taip pat atliekamas tyrimas dėl tariamo „kariuomenės diskreditavimo“ – pagal šį kaltinimą gresia griežtesnė bausmė, o Maskva nuolat juo naudojasi, kad nutildytų kitokią nuomonę reiškiančius asmenis.
Pagal tokius kaltinimus buvo teisiami tūkstančiai žmonių, o keli šimtai buvo pasiųsti į kalėjimą. Beveik visi Rusijos opozicijos veikėjai šiuo metu yra kalėjime arba egzilyje, o vieša valdžios institucijų ar karo kritika šioje šalyje skamba retai.
Lina Linkevičiūtė (AFP)
