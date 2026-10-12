Po kritikos Trumpo susitarimui su Rusija JAV iždo sekretorius apkaltino Europą veidmainyste

Pasak S. Bessento, susitarimas su Rusija naudingas amerikiečiams, nes juo siekiama sumažinti dyzelino kainas. Kalbėdamas apie Europą, S. Bessentas pareiškė, kad Europos šalys nesugeba atsisakyti rusiškų energijos išteklių.
„Jų energetikos politika buvo nesėkminga, ir jos toliau finansuoja (Rusijos vadovą – ELTA) Vladimirą Putiną. Todėl jų teiginiai, kad mes negalime bent trumpam atsikvėpti nuo aukštų dyzelino kainų, yra visiška veidmainystė“, – sakė jis.
S. Bessentas nepatikslino, kokiais teisiniais įgaliojimais remiasi administracija ir kaip ketina spręsti klausimą dėl kitą savaitę įsigaliosiančių įstatymo nuostatų, susijusių su muitais.
ELTA primena, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas spalio 9 d. pareiškė, jog, Jungtinėms Valstijoms leidus, Rusija pasaulinei rinkai patieks 300 tūkst. tonų dyzelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad dovanos V. Putinui neprisidės prie taikos ir neduos naudos civilizuotam pasauliui. Jis perspėjo, kad Rusija už jas „atsilygins“ naujais teroro aktais. Ukrainos prezidentas šį Vašingtono žingsnį vadino „silpnu stiprių partnerių sprendimu“.
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas šeštadienį taip pat pareiškė, kad sankcijų rusiškam dyzelinui panaikinimas padeda Kremliui finansuoti karą prieš Ukrainą.
„Per dvi dienas dėl Rusijos smūgių žuvo daugiau kaip 80 Ukrainos civilių gyventojų. Be to, Rusija suintensyvino hibridines atakas prieš Europą – tiek ES valstybes nares, tiek NATO sąjungininkes. Sustabdžius sankcijų rusiškam dyzelinui taikymą, Maskva gauna daugiau pajamų karui tęsti. Dabar ne laikas mažinti spaudimą Rusijai, ir Europa to nedarys“, – socialiniame tinkle rašė K. Kallas.
JAV prezidento D. Trumpo ir Rusijos vadovo V. Putino susitarimą dėl rusiško dyzelino tiekimo sukritikavo ir Suomijos ministras pirmininkas Petteris Orpo, pavadindamas jį „siaubingu nusivylimu“,
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